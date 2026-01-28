Voz News: “Sheinbaum tendrá que cortar el subsidio a Cuba por la presión de Trump y de la economía mexicana”

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de enero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al analista político Silvio Canto Jr., con quien conversó sobre la decisión de la petrolera mexicana Pemex de frenar el envío de petróleo a Cuba tras presiones de la Administración del presidente Donald Trump, dejando al régimen comunista en una situación extremadamente delicada. Durante la entrevista, se analizó la decisión de la presidente mexicana Claudia Sheinbaum de evitar confirmar o desmentir dicha noticia, al igual que su promesa de continuar siendo “solidarios” con Cuba.

“No hay dudas de que el Gobierno de Trump le ha puesto presión al Gobierno de México. […] La realidad va a forzar eventualmente a Sheinbaum a no poder continuar, y ahí es donde vamos. Eventualmente tendrán que cortar el subsidio porque no solamente tienes la presión de Trump sino también la presión económica de México", dijo Canto Jr.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.