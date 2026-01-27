La estatal mexicana Pemex cancela el envío de un cargamento de petróleo a Cuba tras las presiones de EEUU

Publicado por Sabrina Martin 26 de enero, 2026

La empresa petrolera estatal de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), canceló un envío de crudo que estaba programado para salir este mes con destino a Cuba, un suministro considerado relevante para la isla en medio de su persistente crisis energética. El cargamento fue retirado del calendario oficial de la compañía sin que se ofreciera una explicación pública por parte de Pemex ni de la Secretaría de Energía mexicana.

De acuerdo con documentos revisados por Bloomberg, el envío estaba previsto para cargarse a mediados de enero y arribar a Cuba antes de que concluyera el mes. La operación finalmente no se llevó a cabo y fue eliminada de la programación logística de la petrolera estatal.

Un giro que coincide con la presión desde Washington

La cancelación del cargamento se produce en un momento de creciente presión política por parte del Gobierno estadounidense hacia el régimen cubano. Aunque no se ha confirmado una relación directa entre ambos hechos, el retiro del envío coincide temporalmente con una postura más dura de la Casa Blanca respecto a cualquier respaldo económico o energético a la isla.

En días recientes, Trump utilizó su red social Truth Social para advertir públicamente que no habría más petróleo ni recursos financieros destinados a Cuba, instando al liderazgo del país a alcanzar un acuerdo antes de enfrentar consecuencias mayores. El mensaje se difundió poco después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

México había defendido los envíos como ayuda humanitaria

Antes de esta decisión, la presidente mexicana Claudia Sheinbaum había señalado que su Gobierno planeaba mantener el suministro de petróleo a Cuba bajo el argumento de asistencia humanitaria. La isla atraviesa desde hace años una situación marcada por apagones recurrentes, escasez de alimentos y una grave falta de combustible.

México comenzó a enviar crudo a Cuba en 2023, luego de que Venezuela redujera significativamente sus exportaciones petroleras debido a la caída de su producción. Desde entonces, Pemex despachó en promedio un buque mensual, lo que equivale a cerca de 20.000 barriles diarios, según datos compilados por Bloomberg.