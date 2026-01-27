Es un aviso ante la inoperancia de Delcy Rodríguez: Trump anuncia que la liberación de presos políticos en Venezuela va a "ritmo acelerado"

Publicado por Orlando Avendaño 26 de enero, 2026

El presidente Donald Trump dijo en la tarde de este 26 que, como parte de un "gesto humanitario", el régimen interino de Delcy Rodríguez en Venezuela estaba liberando rápidamente presos políticos. También dijo que las liberaciones continuarán con más rapidez.

"Me complace informar que Venezuela está liberando sus presos políticos a un ritmo acelerado, ritmo que incrementará en un período corto de tiempo", dijo Trump en un post de su red social TRUTH.

"Quiero agradecer al liderazgo de Venezuela por acordar hacer este poderoso gesto humanitario", agregó.

Trump en TRUTH.

Las palabras de Trump se dan en el marco de la liberación de presos políticos en Venezuela, pero a un ritmo muy distinto del que hace referencia el presidente. Aunque el régimen interino anunció el 8 de enero que habría cientos de liberaciones, en casi 20 días la cifra aún no llega a la mitad de los que se encontraban secuestrados.

Según la organización Foro Penal, que es la que se encarga principalmente de la defensa de los presos políticos, hasta este 26 de enero solo han sido "excarcelados" 266. La cifra de presos políticos ascendía a más de 1.000 antes de que empezaran las liberaciones.

Según fuentes de VOZ, la ralentización del proceso de liberación de presos políticos se debe a pugnas internas dentro del régimen chavista. Aunque Delcy Rodríguez, líder del régimen interino, se comprometió con la liberación de presos, ha encontrado resistencia dentro del mismo sistema chavista.

En ese sentido, el mensaje de Trump, que disiente de lo que realmente está ocurriendo dentro de Venezuela, es un aviso para Delcy Rodríguez. La administración Trump ha dejado claro que la gestión de Venezuela está en manos de Estados Unidos: Delcy Rodríguez debe acatar los reclamos de la administración. Lo que hace Trump es anunciar uno de esos reclamos públicamente.

Justo ayer, Delcy Rodríguez desafiaba a Washington. Desde un mítin político con simpatizantes chavistas, Rodríguez dijo que "basta de órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela".

"Que sea la política venezolana la que resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", dijo.

Aunque podría tratarse de un esfuerzo retórico para aplacar la frustración de las bases chavistas con la cooperación con Estados Unidos, no deja de llamar la atención el tono retador desde Caracas, cuando no hay claridad sobre la cooperación en todos los temas —entre ellos el de presos políticos.