Trump amenaza a España con aranceles severos en caso de no aumentar su gasto en defensa: “Estoy muy descontento”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 14 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump volvió a mostrar su disgusto y cansancio con España, país que por el momento no se ha unido a sus aliados de la OTAN en el aumento del gasto en defensa, una petición explícita de Washington a sus aliados europeos desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.

De hecho, ante la prensa, Trump amenazó claramente al Gobierno español, liderado por el presidente izquierdista Pedro Sánchez: si España no aumenta su gasto en defensa, en niveles similares a los aliados de la OTAN, Washington aplicará aranceles severos.

“Estoy muy descontento con España. Es el único país que no aumentó su cifra al 5%. Todos los demás países de la OTAN la elevaron al 5%”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Creo que lo que hizo España es algo muy malo para la OTAN”.

🚨 Trump avanza aranceles a España por no elevar su gasto en defensa al 5% del PIB, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de «hacer algo muy incorrecto para la OTAN» y de «beneficiarse de la protección sin pagar su parte». El presidente estadounidense dijo estar «muy descontento»… pic.twitter.com/UF8a2jKiAP — David Alandete (@alandete) October 14, 2025

El mandatario republicano añadió que estaba “pensando en aplicar un castigo comercial mediante aranceles por lo que hicieron”.

Si bien en varias ocasiones Trump presionó a España para que aumenten su gasto en defensa, estas declaraciones fueron, sin dudas, las más contundentes sobre el asunto hasta la fecha. Se produjeron apenas un día después de que Trump y Sánchez estrecharan la mano en Sharm el-Sheij, Egipto, en el marco del acuerdo de paz entre Hamás e Israel.

Las palabras del presidente estadounidense se producen en medio de una campaña de meses para que los países europeos aumenten su gasto y dependan menos militarmente de Estados Unidos. La presión de la Casa Blanca, de hecho, funcionó. En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio, los aliados acordaron, finalmente, un nuevo objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB —3,5% destinado a gastos militares directos y el 1,5% a áreas relacionadas con la defensa, como la movilidad militar. Trump celebró la medida.

Pedro Sánchez, sin embargo, pidió una excepción a sus homólogos europeos bajo el argumento de que España no necesita gastar tanto en defensa como otras naciones. Actualmente, España tiene el gasto militar más bajo de todos los países miembros de la OTAN: en 2024, tan solo el 1,3% de su PIB se destinó a defensa.

Esto ha puesto de malas a Trump en más de una ocasión. “Creo que es increíblemente irrespetuoso”, dijo el presidente este martes. “Y creo que deberían ser castigados por eso. Sí, lo creo”.

La semana pasada Trump también había sido contundente, tildando a España de “rezagada” y sugiriendo que el país podría ser expulsado de la OTAN (algo técnicamente improbable).

En abril, en medio de las presiones, Pedro Sánchez prometió aumentar el gasto en defensa de España al 2% del PIB para finales de 2025, una cifra que pondría a Madrid “al día” con el objetivo anterior de la OTAN. No obstante, dicha cifra sigue muy por debajo de la nueva exigencia del 5%, aunque la mayoría de los países europeos tienen hasta 2035 para llegar a ese nivel de gasto.