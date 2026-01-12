Rutte afirma que la OTAN trabaja para reforzar la seguridad en el Ártico

Publicado por Carlos Dominguez 12 de enero, 2026

La OTAN está definiendo los "siguientes pasos" para fortalecer la seguridad en el Ártico, afirmó este lunes su secretario general, Mark Rutte, en un contexto marcado por las intenciones de Estados Unidos de hacerse con Groenlandia.

Rutte explicó en Zagreb, junto al primer ministro croata Andrej Plenkovic, que la alianza está "trabajando en las medidas futuras para garantizar una protección adecuada de los intereses en juego".

Según detalló, desde el año pasado los 32 miembros de la organización —incluidos los siete países con territorio en el Ártico, entre ellos Estados Unidos y Dinamarca— debaten cómo "asegurar que la región ártica permanezca estable y protegida".

Rutte destacó que todos los países de la OTAN "reconocen la importancia estratégica del Ártico", especialmente ante la apertura de nuevas rutas marítimas que podría aumentar la presencia de Rusia y China en la zona.

Una respuesta "firme y clara"

La semana pasada, los aliados ya abordaron este asunto en Bruselas y evaluaron distintas posibilidades, como aumentar la presencia naval en la región, aunque no se alcanzó ninguna decisión definitiva.

Paralelamente, varios gobiernos europeos —entre ellos Francia, Alemania y Polonia— estudian cómo responder a Washington de forma "firme y clara", según declaró días atrás el ministro francés de Exteriores, Jean‑Noël Barrot.

Estados Unidos no busca un "arrendamiento"

Estas reacciones no han frenado, por ahora, la postura del presidente. El domingo, Donald Trump reiteró que Estados Unidos tomará control de Groenlandia "de un modo u otro", argumentando que, si no lo hace EEUU, lo harán Rusia o China.

Trump también aclaró que Estados Unidos no busca un "arrendamiento" del territorio, sino su plena adquisición. "Los países deben tener propiedad, y tú defiendes la propiedad; no defiendes los arrendamientos. Y tendremos que defender Groenlandia", afirmó. Sin embargo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que tal medida significaría el fin de la OTAN.