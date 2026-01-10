“Por las buenas o por las malas”: Trump insiste en apropiarse de Groenlandia para evitar que caiga en manos de China o Rusia
Desde su primera administración, Trump ha buscado tomar el control de Groenlandia, citando principalmente la importancia de la isla ártica para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump afirmó este viernes, durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, que su administración tomará diferentes tipos de medidas con respecto a Groenlandia “les guste o no”, en lo que parece representar una escalada en su intento de adquisición del territorio danés para los Estados Unidos. “Me gustaría llegar a un acuerdo, ya sabes, de la manera fácil. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, le dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.
Al ser preguntado sobre las razones por las cuales era tan importante para él que los Estados Unidos se convirtieran en la nación dueña de dicho territorio, cuando podría fácilmente ampliar su presencia militar existente, Trump comentó que “los países tienen que tener propiedad y se defiende la propiedad; no se defienden los arrendamientos”, añadiendo que si “no lo hacemos nosotros, lo hará China o Rusia; eso no va a pasar”. Si bien el mandatario republicano manifestó su aprecio por los pueblos de Rusia y China, e incluso señaló que se lleva bien con sus líderes, aseguró que “no los quiero como vecinos en Groenlandia; eso no va a pasar”.
Mundo
Marco Rubio les reveló a congresistas y senadores que Trump planea comprar Groenlandia
Luis Francisco Orozco
Desde su primera administración, Trump ha buscado tomar el control de Groenlandia, citando principalmente la importancia de la isla ártica para la seguridad nacional de Estados Unidos. A pesar de esto, tanto Dinamarca como sus aliados europeos en la OTAN han rechazado esa posibilidad, al reiterar que Groenlandia no está en venta. Sin embargo, la Casa Blanca sostiene que actualmente está evaluando una serie de opciones respecto a Groenlandia. Según reportó Reuters este jueves, funcionarios del gobierno también han llegado a considerar el envío de sumas globales de dinero a los habitantes de Groenlandia para persuadirlos de unirse a Estados Unidos.
Trump tendría pensado comprar Groenlandia
Según informó The New York Times, si bien Rubio comunicó que el plan principal de Trump con Groenlandia era comprarla, el secretario de Estado no ofreció detalles sobre cómo sería dicha operación.