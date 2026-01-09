Exclusiva: delegación del régimen interino de Venezuela viaja este viernes a DC para hablar sobre un acuerdo energético con EEUU

Publicado por Orlando Avendaño 8 de enero, 2026

Una delegación del régimen chavista interino liderado por Delcy Rodríguez en Venezuela viaja este viernes 9 de enero a Washington DC con el propósito de hablar de los términos de un eventual acuerdo energético.

Fuente cercana a las discusiones que pidió el anonimato para proteger su identidad le dijo a VOZ que las negociaciones sobre el acuerdo buscan "recuperar la producción petrolera, la infraestructura de generación y transmisión de energía, entre otros asuntos".

De acuerdo con la fuente, no se trata de una negociación sino que la delegación del régimen oirá la propuesta de Estados Unidos.

Según contó la fuente a VOZ, la delegación es presidida por Felix Plasencia, actual encargado de negocios en Londres. A Plasencia le acompañan Raúl LiCausi, el actual viceministro de Exteriores para el Caribe.

Asimismo, en la reunión estarán el embajador del régimen chavista en Alemania, Ramón Maniglia; y Andrea Corao, viceministra para Europa.

Según la fuente, parte de las discusiones también contemplará la posibilidad de reabrir las misiones diplomáticas y consulares en ambos países. Justamente esta semana Bloomberg informó que Estados Unidos planea reabrir muy pronto su embajada en Caracas, cerrada en 2019 tras el rompimiento de relaciones entre el entonces líder del régimen Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump.

Felix Plasencia, quien dirige la delegación, fue canciller del régimen de Maduro y es considerado un "hombre de confianza de Delcy Rodríguez" ya que ambos trabajaron juntos en la embajada en Londres.

Según el presidente Donald Trump, el régimen interino de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Maduro, está comprometido con una estrecha "cooperación" con Estados Unidos.