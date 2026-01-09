Trump anuncia reunión con María Corina Machado: “Espero poder saludarla”

María Corina Machado saluda a sus partidarios desde un balcón del Gran Hotel de Oslo, Noruega AFP

El presidente Donald Trump confirmó que se reunirá la próxima semana con la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en medio del nuevo escenario político abierto tras la captura del dictador Nicolás Maduro, quien enfrentará un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York.

En una entrevista con Fox News, en el programa del presentador Sean Hannity, Trump afirmó que espera encontrarse con Machado en los próximos días y calificó el eventual encuentro como un honor personal luego de que Machado dijera al propio Hannity que está dispuesta a entregarle su Nobel de la Paz.

“Tengo entendido que viene en algún momento de la próxima semana. Y espero poder saludarla. Y he oído que quiere hacer eso. Sería un gran honor”, declaró el mandatario, quien también tildó a Machado como “una persona agradable”.

El presidente Trump también volvió a defender su política exterior y aseguró que su Administración ha logrado frenar múltiples conflictos armados a nivel global, lo que tendría que haberle válido el nobel.

“He detenido ocho guerras. Ocho y un cuarto, porque, ya sabe, Tailandia y Camboya empezaron a enfrentarse… Puedo poner la lista si quiere”, afirmó.

Trump anticipa un colapso de Cuba

Durante la entrevista, Trump también habló la relación histórica entre Cuba y Venezuela, a la que definió como un intercambio de protección militar por petróleo y financiamiento ilícito, un esquema que, según el líder estadounidense, dejó de operar tras la caída de Maduro.

“Cuba depende totalmente de Venezuela para el dinero y para el petróleo, y a cambio le da protección a Venezuela. Ese siempre fue el acuerdo”, dijo Trump, antes de referirse a los cubanos que fueron dados de baja durante la operación contra Maduro.

“Son muy duros. Son buenos soldados. Fueron aniquilados, como saben, hace tres días. Aniquilados. No quiero ni decir cuántos, pero fueron aniquilados”.

Luego, Trump remarcó que el colapso del régimen chavista rompió el equilibrio que sostenía a La Habana.

“Cuba le da protección a Venezuela, y Venezuela le da dinero a Cuba a través del petróleo. Y funcionó así durante mucho tiempo. Pero ya no funciona así”, dijo. “Así que no sé qué va a hacer Cuba. Creo que Cuba va a colapsar. No creo que haya alternativas para Cuba”.

La captura de Maduro y la ofensiva contra el narcotráfico

Trump también explicó que la orden para capturar a Nicolás Maduro no fue una muy difícil de tomar.

“Bueno, no fue una decisión difícil. Los demócratas lo querían y los republicanos lo querían”, dijo.

El presidente recordó que el dictador venezolano exportaba criminalidad hacia Estados Unidos.

“Él mató a mucha gente. Envió a mucha gente mala a nuestro país. Vació sus prisiones en Estados Unidos. Vacío sus instituciones mentales y manicomios en Estados Unidos… pero era un gran traficante de drogas”, sentenció.