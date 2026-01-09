La tormenta invernal Goretti pone en aprietos a Francia y Alemania

Publicado por Carlos Dominguez 9 de enero, 2026

Durante la noche del jueves, una potente borrasca invernal atravesó Europa occidental y dejó consecuencias significativas, especialmente en Francia y Alemania. La tormenta Goretti combinó vientos huracanados, intensas nevadas y temperaturas bajo cero, lo que provocó interrupciones en servicios esenciales y afectó la movilidad de millones de personas.

Cuentos de miles de personas sin electricidad en Francia

Alrededor de 380.000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en Francia durante la mañana de este viernes tras el paso de la tormenta Goretti, que golpeó el noroeste del país con ráfagas que en algunos puntos superaron los 200 km/h, según informó el operador eléctrico Enedis.

La mayor parte de los cortes se concentró en la región de Normandía (266.200 hogares), la zona más expuesta al temporal durante la noche. También se registraron interrupciones en Bretaña (21.000), Picardía (18.500) e Ile de France (13.500), detalló la compañía en un comunicado.

Los primeros reportes oficiales del viernes por la mañana no señalaron víctimas graves a causa del mal tiempo. Ante la magnitud del fenómeno, Francia activó alertas meteorológicas en una treintena de departamentos del noroeste y ordenó el cierre de escuelas este viernes.

Alemania bajo la tormenta: trenes suspendidos temporalmente

El operador ferroviario alemán Deutsche Bahn (DB) anunció la suspensión temporal de los trenes de larga distancia en el norte del país debido a las fuertes tormentas invernales que están afectando a Europa.

En un comunicado, la empresa señaló que "el transporte ferroviario de larga distancia en el norte de Alemania ya no es viable".

"El tráfico regional en el norte de Alemania se encuentra gravemente afectado por las condiciones invernales, y en algunos casos ha sido suspendido. Entre las zonas afectadas se encuentran, entre otras, Hannover, Braunschweig, Harzvorland y el S-Bahn de Hamburgo. También hay restricciones en el norte de la Selva Negra, por ejemplo, reducción de la velocidad debido a los fuertes vientos".

DB explicó que el servicio en la zona metropolitana de Hannover permanecerá interrumpido al menos hasta el mediodía, lo que impacta a uno de sus principales nodos ferroviarios en la región. La compañía también advirtió que las rutas entre Berlín y Renania del Norte-Westfalia, así como entre Berlín y Hamburgo, sufrirán interrupciones.

Según DB, la decisión se tomó para garantizar la seguridad tanto de los pasajeros como del personal.