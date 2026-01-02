Ucrania designa al jefe de la inteligencia como nuevo responsable de la oficina presidencial

Volodimir Zelenski con Kirilo Budánov AFP / Servicio de prensa de la presidencia ucraniana .

Publicado por Carlos Dominguez 2 de enero, 2026

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, designó el viernes al director de la inteligencia militar, Kirilo Budánov, como nuevo jefe de su oficina, después de que su principal asesor renunciara en noviembre debido a un presunto caso de corrupción.

A sus 39 años, Budánov es ampliamente reconocido por su papel en múltiples operaciones complejas y de alto riesgo contra Rusia desde el inicio de la invasión en 2022.

"Mantuve una reunión con Kirilo Budánov y le ofrecí el cargo de jefe de la oficina del presidente de Ucrania", declaró Zelenski en X.

El nombramiento se produce después de que el presidente ucraniano anunciara el miércoles que un acuerdo impulsado por Estados Unidos para poner fin al conflicto con el Kremlin está "un 90 %" concluido.

"Ucrania necesita centrarse más en las cuestiones de seguridad, en el desarrollo de las Fuerzas de Defensa y Seguridad de Ucrania", afirmó Zelenski, asegurando que Budánov "cuenta con experiencia especializada en estas áreas y la fortaleza necesaria para obtener resultados".

Budánov reemplazará a Andrii Yermak, quien dimitió en noviembre después de que se registrara su domicilio como parte de una investigación por corrupción.

Yermak fue durante mucho tiempo el aliado más cercano de Zelenski, aunque también una figura controvertida en Kiev, donde sus opositores afirman que había acaparado poder controlando el acceso al presidente y marginando las voces críticas.