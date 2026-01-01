Tragedia de Año Nuevo en Suiza: un incendio en una estación de esquí de lujo deja decenas de muertos

Publicado por Diane Hernández 1 de enero, 2026

Un incendio ocurrido durante una fiesta de Año Nuevo en un abarrotado bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, habría dejado "varias docenas de muertos" y alrededor de un centenar de heridos, según estimaciones de la policía local.

El siniestro se produjo de madrugada en el bar Le Constellation, un local muy popular entre turistas, cuando se celebraba una fiesta por la llegada del nuevo año. El establecimiento tiene capacidad para unas 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza. En el momento del incendio, cientos de personas se encontraban en el lugar.

"Varias docenas de personas se presumen muertas", declaró a la prensa Frédéric Gisler, comandante de la policía del cantón de Valais. Las autoridades calificaron el incidente como grave y señalaron que la operación de rescate seguía en curso horas después del suceso, de acuerdo al reporte de la AFP.

El fuego se habría originado tras una explosión de causa aún indeterminada alrededor de la 01H30 de la madrugada. Aunque medios locales sugieren que pudo estar relacionado con el uso de pirotecnia durante un concierto, la policía indicó que el origen del incendio todavía no ha sido establecido.

Policías, bomberos y socorristas acudieron masivamente al lugar para asistir a las víctimas. La zona fue completamente cerrada al público y se impuso una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana para facilitar las labores de emergencia.

Horas después del incendio, ambulancias permanecían estacionadas frente al bar, cuyas ventanas quedaron destruidas. Testigos relataron escenas de pánico, con personas huyendo en la oscuridad entre humo y llamas.

La prensa local habló de un balance mortal que podría ascender a unas 40 personas, con cerca de 100 heridos, mientras las autoridades continúan verificando las cifras oficiales.

Crans-Montana es uno de los destinos de esquí más prestigiosos de Europa y suele atraer a numerosos turistas internacionales durante las festividades de fin de año.