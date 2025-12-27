Tailandia y Camboya acuerdan un alto el fuego inmediato en su conflicto fronterizo

Publicado por Víctor Mendoza 27 de diciembre, 2025

Tailandia y Camboya alcanzaron este sábado un acuerdo de "alto el fuego inmediato" en su enconado conflicto fronterizo. Esta disputa, que se ha intensificado en las últimas tres semanas, deja un trágico balance de más de 40 muertos y un millón de desplazados en el Sudeste Asiático.

La escalada bélica entre ambos vecinos se reavivó este mes con el uso de artillería, tanques, drones y aviones de combate, rompiendo una tregua previa que había contado con la mediación de Donald Trump.

Por ahora, el balance oficial cierra con 47 víctimas mortales: 26 tailandeses y 21 camboyanos.

Origen de la disputa: fronteras coloniales y templos antiguos

La raíz del enfrentamiento se halla en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km, establecida originalmente durante el periodo colonial francés. El conflicto se centra especialmente en la soberanía de una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.

Según una declaración conjunta obtenida por la AFP, ambos gobiernos han acordado los siguientes puntos clave para garantizar la paz:

Retorno de civiles : permitir que los residentes de las zonas afectadas regresen a sus hogares con seguridad y dignidad.

: permitir que los residentes de las zonas afectadas regresen a sus hogares con seguridad y dignidad. Congelación de posiciones : las fuerzas militares mantendrán sus ubicaciones actuales sin avanzar.

: las fuerzas militares mantendrán sus ubicaciones actuales sin avanzar. Desminado y seguridad : limpieza de minas antipersona en áreas limítrofes y cooperación contra la ciberdelincuencia.

: limpieza de minas antipersona en áreas limítrofes y cooperación contra la ciberdelincuencia. Liberación de prisioneros: Bangkok liberará a 18 soldados detenidos tras 72 horas de tregua efectiva.

Periodo de observación y crisis humanitaria

El ministro de Defensa tailandés, Nattaphon Narkphanit, señaló que los primeros tres días serán un "periodo de observación para confirmar que el alto el fuego es real", calificando la medida como una puerta hacia una resolución pacífica.

Esta noticia ha sido recibida con alivio por los cientos de miles de evacuados que permanecían en centros de acogida desde el 7 de diciembre. Oeum Raksmey, una joven desplazada en la provincia de Siem Reap, expresó su felicidad aunque mantiene la cautela: "Aún no me atrevo a regresar, todavía no confío plenamente", confesó a la AFP.

Mediación de la ASEAN y el rol de la ONU

El conflicto ha generado una fuerte presión internacional. Tailandia y Camboya aceptaron dialogar directamente tras una reunión de crisis de los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), impulsada también por China y Malasia.

A nivel global, el secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el acuerdo a través de su portavoz, Stephane Dujarric, considerándolo un paso vital para "aliviar el sufrimiento de civiles y crear un ambiente propicio para una paz duradera".