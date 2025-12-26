Bolsonaro respalda candidatura presidencial de su hijo Flávio

Publicado por Williams Perdomo 26 de diciembre, 2025

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, respaldó la candidatura presidencial de su hijo Flávio Bolsonaro. La información se conoció luego de que el exmandatario saliera de una cirugía.

Flávio Bolsonaro estuvo en el hospital antes de la cirugía y leyó a periodistas una carta escrita a mano y firmada por su padre con la decisión.

"Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de indicar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la presidencia de la República", reza el texto.

Se trata del primer mensaje público de Jair Bolsonaro en varios meses. El mayor líder de la derecha brasileña tiene prohibido expresarse en redes sociales o medios de comunicación, salvo previa autorización judicial.

Según Flávio Bolsonaro, la misiva busca aclarar cualquier "duda" sobre el respaldo de su padre a su candidatura.

"Muchas personas dicen que no lo habían oído de su propia boca o que no habían visto una carta firmada por él. Yo creo que esto aquí despeja cualquier sombra de duda", dijo el senador tras leer el texto.

La cirugía de Jair Bolsonaro El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue operado "con éxito" este jueves para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.



En prisión desde finales de noviembre, Bolsonaro, de 70 años, salió por primera vez de su detención el miércoles para internarse en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado este jueves.



"¡Cirugía finalizada con éxito! Sin complicaciones", anunció Michelle Bolsonaro, en una publicación de Instagram.



El procedimiento precisó de anestesia general y tardó casi cuatro horas. El exmandatario (2019-2022) "ya está despierto, incluso ya está en la habitación", dijo a periodistas su doctor, Claudio Birolini.

De igual manera, se conoció que el lunes evaluarán si es necesaria una segunda intervención para tratar las crisis de hipo que le impide dormir. Su fecha de alta "va a depender un poco de si vamos o no a realizar ese procedimiento", detalló Birolini tras la operación.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.