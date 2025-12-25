Derrota del socialismo en Honduras: Asfura es proclamado presidente electo tras semanas de escrutinio

Publicado por Sabrina Martin 24 de diciembre, 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras proclamó este miércoles a Nasry "Tito" Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030, luego de un conteo que se prolongó por más de tres semanas y mantuvo al país en un clima de incertidumbre política. El candidato del Partido Nacional obtuvo el 40,27 % de los votos, superando a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39,39 %, según los resultados oficiales.

Tras el anuncio, Asfura publicó en redes sociales un mensaje en el que aseguró estar listo para gobernar y prometió no fallar a los hondureños.

Derrota del oficialismo y cambio de ciclo político

La elección significó un revés para el partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), de orientación progresista, cuya candidata quedó en tercer lugar con cerca de una quinta parte de los sufragios. El resultado marca el cierre del ciclo de la presidente socialista Xiomara Castro, elegida en 2021.

El triunfo de Asfura se suma a una serie de victorias conservadoras recientes en América Latina, interpretadas como señales de desgaste de varios Gobiernos de izquierda que llegaron al poder con promesas de transformaciones profundas.

Un conteo marcado por fallas técnicas El proceso de escrutinio estuvo atravesado por interrupciones en el sistema de transmisión de resultados, operado por la empresa colombiana Grupo ASD. El CNE reportó que el conteo se detuvo en varias ocasiones, incluido un paro de tres días atribuido a tareas de mantenimiento, pese a que la plataforma debía operar de forma continua.

Según la autoridad electoral, 16.178 actas fueron consideradas correctas y 2.749 debieron ser verificadas por errores de digitación, discrepancias numéricas o incidentes reportados por las Juntas Receptoras de Votos. Las actas con anomalías pasaron a escrutinio especial bajo vigilancia permanente, mientras se completaban también las revisiones del voto en el extranjero.



Reacciones externas

Ya comenzaron a conocerse las reacciones de la comunidad internacional. Uno de los primeros pronunciamientos fue el del senador estadounidense Marco Rubio, quien felicitó a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras y expresó que Estados Unidos espera trabajar con su futura administración para “impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

En la misma línea, el presidente argentino Javier Milei celebró el resultado electoral y calificó la victoria de Asfura como un triunfo político en Honduras.” El pueblo hondureño se expresó con valentía en las urnas y eligió terminar con años de autoritarismo y decadencia. Desde la Argentina, celebramos el triunfo de la libertad y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la voluntad popular y el respeto irrestricto a las instituciones en la región”, expresó.