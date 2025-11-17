El rechazo ciudadano frena el plan de Noboa para permitir bases militares extranjeras en Ecuador

Publicado por Diane Hernández 17 de noviembre, 2025

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa sufrió un revés político significativo tras el referendo de este domingo, en el que la población rechazó de forma mayoritaria sus propuestas de permitir la instalación de bases militares extranjeras y convocar una Asamblea Constituyente.

Con el 81% del conteo avanzado, las cifras muestran una tendencia clara: 61% votó en contra de autorizar bases militares de otros países.

​62% rechazó la redacción de una nueva Constitución.

​También fueron negadas las iniciativas para eliminar el financiamiento estatal a los partidos (58%) y reducir el número de legisladores (53%). La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, confirmó que la corriente del "No" era consistente en las cuatro preguntas sometidas a consulta, de acuerdo al reporte de la AFP.

Reacción del Gobierno y ambiente electoral

Aunque Noboa tenía previsto hablar con la prensa desde Olón, suspendió su aparición pública. En un breve mensaje difundido en X, afirmó: "Respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia".

El referendo se desarrolló en medio de preocupación ciudadana por el ascenso de la violencia y las tensiones generadas por los recientes bombardeos estadounidenses contra embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

En Quito, grupos de ciudadanos celebraron los resultados tocando pitos y lanzando consignas como "fuera Noboa, fuera".

Seguridad y mano dura en el centro del debate

Ecuador vive una crisis de violencia sin precedentes, alcanzando en 2024 una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de la región. Desde su llegada al poder en 2023, Noboa ha desplegado militares en calles y cárceles, ha decretado repetidos estados de excepción y ha reforzado su discurso de firmeza contra las bandas criminales.

El presidente, aliado cercano de Washington y defensor de una cooperación amplia con Estados Unidos, buscaba ampliar sus facultades para combatir al crimen organizado. Incluso durante la jornada electoral anunció la captura en España de "Pipo" Chavarría, cabecilla de Los Lobos, quien habría fingido su muerte para ocultarse en Europa.

Pese a su afinidad con la Casa Blanca, los ecuatorianos bloquearon la posibilidad del retorno de fuerzas estadounidenses a la base de Manta, utilizada para operaciones antidrogas hasta 2009.

Controversias y tensiones con la justicia

La convocatoria al referendo ocurrió después de que la Corte Constitucional frenara varias propuestas presidenciales por violar derechos fundamentales, entre ellas la castración química para violadores y mecanismos de vigilancia sin orden judicial.

Noboa ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos, que denuncian abusos de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias y desapariciones. Su estilo comunicacional -ya sea conduciendo autos de lujo, montado en vehículos militares o compartiendo bailes en redes sociales- ha buscado reforzar la imagen de un mandatario joven y resuelto.

La reciente exhibición de presos rapados y uniformados de naranja, trasladados a una nueva prisión de máxima seguridad, generó comparaciones con las prácticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele.