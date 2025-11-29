Airbus corrige un fallo crítico en miles de A320, pero casi un centenar de aviones seguirá en tierra

Publicado por Diane Hernández 29 de noviembre, 2025

Airbus actuó con rapidez para actualizar un programa de control de navegación defectuoso en miles de aviones A320, tras ordenar el viernes la suspensión inmediata de vuelos por un fallo que podía comprometer los comandos de vuelo.

Aunque la gran mayoría de la flota recibió la corrección entre el viernes y la mañana de este sábado, cerca de un centenar de aeronaves continuará inmovilizado por más tiempo.

El fabricante no ofreció cifras oficiales, pero el ministro francés de Transporte, Philippe Tabarot, aseguró que Airbus logró intervenir ya más de 5.000 aviones, reduciendo significativamente el riesgo de interrupciones prolongadas. Según el ministro citado por la AFP, la cifra de aparatos que permanecerán fuera de servicio es mucho menor a la estimada inicialmente.

El fallo en el sistema ELAC -computador que controla elevadores y alerones- quedó al descubierto tras un incidente ocurrido el 30 de octubre. Ese día, un A320 de JetBlue perdió control momentáneamente durante un vuelo entre Cancún y Newark tras una corrupción de datos causada por intensas radiaciones solares, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia en Tampa y dejó varios pasajeros heridos.

La instrucción de Airbus generó retrasos y cancelaciones en múltiples regiones, desde Asia hasta América Latina. En Colombia, Avianca reportó "afectaciones significativas" porque más del 70% de su flota requiere la actualización, y suspendió la venta de boletos hasta el 8 de diciembre. En Estados Unidos, American Airlines anticipó algunos retrasos, mientras que JetBlue y Delta avanzan en las modificaciones necesarias para sus A320 y A321.

En Europa, Air France explicó que podría transportar a casi todos sus pasajeros este sábado, mientras Lufthansa descartó cancelaciones aunque admitió posibles "retrasos aislados". Por su parte, easyJet completó todas las actualizaciones sin cancelar vuelos. En México, Volaris y Viva Aerobús advirtieron retrasos, sin precisar cuántas aeronaves resultan afectadas.