Hegseth llama a Nigeria para frenar la violencia contra los cristianos

En una reunión, el secretario de Guerra pidió al asesor de Seguridad Nacional del país africano "adopte medidas urgentes y duraderas".

El secretario de Guerra, Pete Hegseth

AFP.

(AFP) El secretario de Guerra, Pete Hegseth, se reunió con el asesor de Seguridad Nacional de Nigeria, Nuhu Ribadu, e instó al país más poblado de África a tomar medidas para frenar la violencia contra los cristianos, informó el Pentágono el viernes.

Hegseth pidió a Nigeria que "adopte medidas urgentes y duraderas para detener la violencia contra los cristianos", declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Washington desea colaborar con Abuja "para disuadir y neutralizar a los terroristas que amenazan a Estados Unidos", añadió en un comunicado.

La reunión del jueves entre Hegseth y Ribadu en el Pentágono se produjo después de que el presidente Donald Trump afirmara que el cristianismo se enfrenta a una "amenaza existencial" en Nigeria, y advirtiera que si ese país no detiene los asesinatos, Estados Unidos atacará y "será rápido, brutal y contundente".

Nigeria, con 230 millones de habitantes, está dividido casi por igual entre un sur predominantemente cristiano y un norte de mayoría musulmana. Es escenario de numerosos conflictos, incluidas insurgencias yihadistas, que causan la muerte de cristianos y musulmanes, a menudo indiscriminadamente.

También son habituales los enfrentamientos entre pastores, en su mayoría musulmanes, y agricultores, mayoritariamente cristianos, en choques por la tierra y los recursos, en particular el agua.

