Emirates confirma un pedido histórico de 65 Boeing 777X por 38.000 millones de dólares

Un avión Boeing 777se prepara para despegar en un aeropuerto de Dubái AFP .

Publicado por Diane Hernández 17 de noviembre, 2025

El grupo Emirates, dueño de la mayor aerolínea de Oriente Medio, anunció este lunes un pedido de 65 aviones Boeing 777X, valorado en 38.000 millones de dólares, en un movimiento que refuerza su posición como uno de los principales clientes de Boeing en el mundo.

El contrato también contempla 130 motores GE9X de General Electric, y las entregas están previstas a partir del segundo trimestre de 2027, según detalló la compañía durante el primer día del Salón Aeronáutico de Dubái.

"Es un compromiso a largo plazo que respalda cientos de miles de empleos manufactureros de alto valor añadido", afirmó el director de Emirates, el jeque Ahmed ben Saeed Al Maktum, en la rueda de prensa que reseñó la AFP.

Estrategia de expansión y consolidación

Emirates, totalmente controlada por el Gobierno de Abu Dhabi, ya es el mayor cliente del Boeing 777 y mantiene una amplia cartera de pedidos: 270 Boeing 777X, 10 cargueros 777 y 35 Boeing 787, según datos de la compañía.

El jeque Al Maktum anticipó que la incorporación de los nuevos 777X se ajusta cuidadosamente a la planificación de crecimiento de la aerolínea:

"Algunos pueden tener dudas sobre el gran número de pedidos de Emirates, pero les aseguro que cada avión pedido ha sido cuidadosamente integrado en nuestros planes de expansión", indicó a la agencia.