Trinidad y Tobago anuncia que realizará maniobras militares en conjunto con EEUU del 16 al 21 de noviembre

14 de noviembre, 2025

Trinidad y Tobago llevará a cabo maniobras militares conjuntas con Estados Unidos del 16 al 21 de noviembre, según confirmó el ministro de Asuntos Exteriores y la Comunidad del Caribe (CARICOM), Sean Sobers.

La Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago (TTDF) participará en estos entrenamientos con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) del Cuerpo de Marines de EEUU, desplegada bajo el Comando Sur (SOUTHCOM).

El objetivo principal es fortalecer las capacidades tácticas locales frente al avance del crimen organizado y la violencia armada en la región caribeña.

Sobers enfatizó durante una rueda de prensa que estas actividades reflejan el compromiso del Gobierno con la restauración del orden público y la preparación de personal militar adecuadamente entrenado y equipado. “El Gobierno está comprometido con restaurar el orden y garantizar personal entrenado y equipado”, afirmó el canciller, quien vinculó la iniciativa al contexto de altos índices de homicidios en el país, superiores a los de otros Estados caribeños.

Los ejercicios forman parte de una cooperación más amplia con el Comando Sur, enfocada en interrumpir el tráfico ilícito de drogas y abordar amenazas transnacionales.

Detalles de las operaciones militares

Las maniobras incluirán simulacros en entornos urbanos y rurales, prácticas nocturnas, intercambio de equipos y el despliegue de helicópteros estadounidenses. Estas acciones permitirán a las fuerzas de ambas naciones familiarizarse con tácticas y técnicas mutuas, con énfasis en el manejo de crimen relacionado con drogas y violencia de pandillas.

Guerra contra el narcotráfico



La medida de Trinidad y Tobago se enmarca también en la colaboración de ese país con la guerra contra el narcotráfico por parte de la Administración Trump y el monitoreo del mar Caribe. En esa línea, la 22ª MEU, actualmente en operaciones en el Caribe, apoya misiones de asistencia extranjera y contra narcóticos bajo la dirección de SOUTHCOM.

Este anuncio llega días después de que el portaviones más grande del mundo se incorporara a las operaciones contra el narcotráfico en la región caribeña.

Adicionalmente, la decisión del país caribeño llega semanas después de que el destructor lanzamisiles guiado USS Gravely atracó en Puerto España (en Trinidad y Tobago) del 26 al 30 para entrenamientos similares con la TTDF.