ANÁLISIS
Diez heridos en un ataque con cuchillo a bordo de un tren británico, la policía antiterrorista investiga
Las autoridades dijeron que dos personas fueron detenidas en la estación de tren, pero no se reveló el motivo del ataque.
Diez personas resultaron heridas en un apuñalamiento masivo el sábado por la noche a bordo de un tren en Gran Bretaña en lo que las autoridades dijeron que era un "incidente masivo" que está siendo investigado por la policía antiterrorista.
La policía de tránsito dijo que nueve de las víctimas sufrieron heridas potencialmente mortales en el tren con destino a Londres.
"Diez personas han sido trasladadas al hospital tras un apuñalamiento múltiple en un tren en Cambridgeshire", informó la Policía de Tránsito en X. "Se cree que nueve han sufrido heridas que ponen en peligro su vida. Se ha declarado un incidente grave y @TerrorismPolice están apoyando nuestra investigación."
Dos personas fueron detenidas en la estación de tren
"Estamos realizando pesquisas urgentes para establecer lo que ha ocurrido, y podría pasar algún tiempo antes de que estemos en condiciones de confirmar algo más", dijo el superintendente jefe Chris Casey, según The Associated Press. "En esta fase temprana no sería apropiado especular sobre las causas del incidente".
El primer ministro británico Keir Starmer dijo que sus "pensamientos están con todos los afectados" tras el "espantoso incidente".