El Ejército israelí confirma haber recibido desde Gaza tres cuerpos no identificados

Soldados israelíes llevan el ataúd de un reservista que murió en Gaza Imagen de archivo / AFP

Publicado por Víctor Mendoza 31 de octubre, 2025

(AFP) Una fuente militar israelí afirmó el viernes que el Ejército recibió a través de la Cruz Roja tres cuerpos no identificados procedentes de la Franja de Gaza, pero dijo no creer que estos pertenezcan a algunos de los rehenes.

"Aún no sabemos si los cadáveres que se han devuelto son los de los rehenes", declaró a la AFP una fuente militar israelí, confirmando las informaciones previas de que las autoridades israelíes habían recibido tres cadáveres de la Cruz Roja.

"Según nuestra información, no creemos que sean los cadáveres de los rehenes, y los hemos trasladado al laboratorio de investigación forense" para confirmar sus identidades, añadió.

El viernes por la mañana, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) declaró en un comunicado que sus equipos "facilitaron esta noche el traslado de tres fallecidos a las autoridades israelíes".

"Esto se hizo a petición de las partes y con su consentimiento", agregó el organismo.

Hasta ahora, el grupo terrorista Hamás ha devuelto los cadáveres de 17 de los 28 rehenes fallecidos acordados en el alto al fuego respaldado por Estados Unidos, sin contar los tres cuerpos restituidos este viernes.

Tras la entrada en vigor de la tregua, Hamás liberó a los 20 secuestrados vivos y empezó el proceso de restitución de los cautivos fallecidos.

Israel acusa a Hamás de incumplir el acuerdo por no devolverlos con la suficiente rapidez, pero el grupo terrorista afirma que llevará tiempo localizar y extraer los cuerpos de las ruinas de Gaza.