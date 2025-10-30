La revista Glamour honra a nueve hombres con sus “Premios Mujeres del Año” y J.K. Rowling sale al cruce

Publicado por Agustina Blanco 30 de octubre, 2025

La edición británica de la revista Glamour desató una polémica y un intenso debate en redes sociales al incluir a nueve hombres en su lista de honor para los premios “Mujeres del Año” 2025.

La decisión editorial, presentada como un homenaje a "pioneras" ha sido celebrada por activistas, pero criticada por figuras públicas que ven a la publicación como un desdibujamiento de categorías de género.

En esa línea, la revista, señala: “Ante la creciente amenaza a los derechos de las personas trans en el Reino Unido, Glamour rinde homenaje a nueve de las voces más innovadoras de la comunidad en los Premios Mujeres del Año de este año. Desde la moda y la música hasta la labor benéfica y el activismo, estas pioneras trabajan incansablemente para empoderar, visibilizar y celebrar las voces trans”.

Las figuras homenajeadas

Las figuras homenajeadas en la portada son Munroe Bergdorf, Maxine Heron, Taira, Munya, Bel Priestly, Dani St James, Ceval Omar, Mya Mehmi y Shon Faye– posaron para la portada de la revista luciendo camisetas con el lema "Protect the Dolls" (Protejan a las muñecas), un término utilizado en la comunidad queer para referirse a mujeres trans. Las prendas fueron diseñadas por el creador estadounidense Conner Ives.

Entre las figuras honradas se destaca Munroe Bergdorf, modelo y activista de 38 años conocido por su trabajo en campañas de diversidad y su doctorado honorario de la Universidad de Brighton en 2019 por su labor en derechos trans.

En la entrevista con Glamour, Bergdorf enfatizó: "Creo que es hora de tener la conversación sobre proteger a la comunidad transgénero, especialmente a las mujeres trans que están siendo tan fuertemente atacadas. Pero es importante terminar esa frase y hablar de qué estamos protegiendo a las dolls".

Otras figuras como Dani St James, fundador de la ONG Not A Phase para adultos trans en el Reino Unido, subrayaron la importancia de la "hermandad trans" en tiempos difíciles, instando a "agarrarse unas a otras" ante crisis de empleo, vivienda y acceso a la salud.

Críticas en X



La portada y el anuncio, publicados el miércoles, han polarizado opiniones en plataformas como X . Algunos usuarios tildaron de "misógino" la decisión editorial y una traición a las lectoras tradicionales.

La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, conocida por sus posturas críticas, respondió con un tuit que ha acumulado miles de interacciones.

Rowling escribió en X: "Crecí en una época en la que las revistas femeninas convencionales les decían a las chicas que tenían que ser más delgadas y más guapas. Ahora las revistas femeninas convencionales les dicen a las chicas que los hombres son mejores mujeres que ellas".

I grew up in an era when mainstream women’s magazines told girls they needed to be thinner and prettier.



Now mainstream women’s magazines tell girls that men are better women than they are. pic.twitter.com/ybEFr8XdSv — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 30, 2025

El rapero y autor Zuby, un vocal crítico del movimiento, fue igual de contundente en X y respondió a la publicación de Rowling señalando: "El 'movimiento trans' es fácilmente el movimiento más misógino de la historia moderna. Sobre todo por su magnitud y su gran aceptación generalizada".

The 'trans movement' is easily the most misogynistic movement in modern history.



Especially because of it's scale and mainstream acceptance. — ZUBY: (@ZubyMusic) October 30, 2025

Por su parte, Jill Foster, escritora y freelance, ironizó sobre la decisión editorial: "Tenía curiosidad por saber quién estaba detrás de la flagrante decisión editorial de nombrar a nueve hombres con implantes mamarios como las ‘mujeres del año’ de Glamour. Es exactamente como cabría esperar, pero termina con una nota de esperanza al estilo FAFO”.

I was curious to find out who was behind the egregious editorial decision to make nine males with breast implants Glamour’s ‘women of the year’.

It’s exactly as you would expect but ends on a note of FAFO-ist hope. 😉

H/t @Gaynotqueer1 pic.twitter.com/bmwAqkVzGa — Jill Foster (@JournalistJill) October 30, 2025