La Administración Trump destruye otra embarcación de drogas, esta vez del grupo narcoterrorista ELN

Publicado por Luis Francisco Orozco 19 de octubre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump informó este domingo que su operativo antinarcóticos en el Caribe atacó otra embarcación dedicada al narcotráfico el pasado viernes, detallando además que, en esta ocasión, se trataría de una lancha de la organización narcoterrorista colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN), la cual es conocida por ser uno de los grupos guerrilleros más violentos y poderosos de la historia de Colombia. El anuncio por parte del secretario de Guerra, Pete Hegseth, marca una fuerte diferencia con los ataques previos a embarcaciones narcotraficantes, al haber sido, en todos los casos, lanchas vinculadas a los grupos narcoterroristas venezolanos Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

“El 17 de octubre, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación afiliada al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización designada como terrorista, que operaba dentro del área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM). La embarcación, según nuestra inteligencia, estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, viajaba por una ruta de narcotráfico conocida y transportaba grandes cantidades de drogas”, explicó Hegseth en una publicación en su cuenta de X, en donde también detalló que los presuntos narcoterroristas que se encontraban en la embarcación murieron en el ataque.

Respuesta de Petro

Luego del anuncio de Hegseth, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó con dureza al acusar a la Administración Trump no solo de haber violado la soberanía de Colombia, sino también de haber asesinado en el ataque a tres personas a las que calificó como “civiles” en aguas territoriales colombianas. “La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE. UU.”, escribió Petro en su cuenta de X.

Asimismo, el mandatario socialista escribió en otra publicación de X que la lancha provenía de la ciudad de Santa Marta y que pertenecía a un pescador que no formaba parte del ELN. Así mismo, Petro reveló la identidad de uno de los presuntos tripulantes de la embarcación y confirmó su muerte en el ataque. “La lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, era de una familia humilde, amante del mar, y de ahí extraía sus alimentos. Qué le dice usted a esa familia, explíqueme por qué usted ayudó a asesinar a un humilde pescador de Santa Marta, la tierra donde murió Bolívar y de la que dicen es el corazón del mundo. ¿Qué le dice usted a la familia del pescador Alejandro Carranza? Era un ser humano humilde”, escribió Petro.