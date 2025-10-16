Perú: las protestas tras el cese de Dina Boluarte dejan al menos un muerto y más de 100 heridos

Publicado por Alejandro Baños 16 de octubre, 2025

Las protestas masivas en Lima y en otras ciudades de Perú contra el cambio de Gobierno tras la destitución de Dina Boluarte han dejado hasta el momento un balance de un muerto y más de un centenar de heridos.

En la noche del miércoles, una multitud convocada principalmente por jóvenes de entre 18 y 30 años, artistas y funcionarios de transporte marchó hacia el Congreso para manifestarse contra la situación política en el país.

Pronto las manifestaciones se convirtieron en altercados, con gente tratando de derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Poder Legislativo de Perú. Las fuerzas de seguridad recibieron la orden de actuar contra las protestas y tuvieron que emplear gases lacrimógenos, escudos y bastones para dispersar a la multitud.

Según informaron las autoridades, una persona murió durante los altercados y más de un centenar de individuos resultaron heridos. La víctima fue identificada como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años.

Entre los heridos se encuentran "más de medio centenar de efectivos de la Policía Nacional del Perú", añadieron las autoridades. Además, se anunció la detención de tres individuos por "alteración del orden público".

El nuevo presidente de Perú, José Jeri, afirmó que la convocatoria ciudadana de este miércoles en Lima "inició como una manifestación pacífica, pero algunos sectores tienen agendas distintas y buscan generar caos". "Irresponsables", agregó el mandatario.

Jeri, envuelto en acusaciones de abuso y publicación de contenido sexual, asumió el cargo de presidente de Perú después de que el Congreso aprobase la destitución de Boluarte. Fue removida de su puesto gracias al voto afirmativo de 118 de los 122 parlamentarios presentes en la sesión.

Un día después de su cese, Boluarte descartó buscar asilo, pese a las investigaciones que le abrió la fiscalía por presunto lavado de activos y otros delitos.