El comercio exterior chino supera las expectativas de septiembre pese a los aranceles de Trump

Las exportaciones a EE UU subieron el último mes a $34.300 millones, lo que marcó un incremento del 8,6 % respecto a los $31.600 millones registrados en agosto.

Buques de carga en la terminal de Kwai Chung, Hong Kong.

Buques de carga en la terminal de Kwai Chung, Hong Kong.

Carlos Dominguez

El comercio exterior de China creció en septiembre a un ritmo más acelerado de lo previsto, en medio de temores de escalada en la guerra arancelaria entre Washington y Pekín

De acuerdo con la Administración General de Aduanas, las exportaciones chinas aumentaron un 8,3 % interanual en septiembre, superando el pronóstico de Bloomberg del 6,6 %. Por otra parte, las importaciones crecieron un 7,4 %, muy por encima de la estimación de la misma agencia, que era del 1,9 %.

Exportaciones a Estados Unidos

Las exportaciones a EEUU, el principal mercado consumidor del mundo, subieron el último mes a $34.300 millones, según los datos. La cifra marcó un incremento de 8,6% respecto a los $31.600 millones registrados en agosto. 

Un posible agravamiento de la guerra comercial

El fin de semana se dispararon las preocupaciones de un agravamiento de la guerra comercial entre Washington y el gigante asiático, luego de que el presidente Trump amenazara con imponer aranceles adicionales de 100% a las importaciones chinas.

​Por su parte, el régimen comunista chino calificó la amenaza de "un típico ejemplo de doble moral". Sin embargo, el domingo el líder republicano pareció más conciliador al escribir en Truth Social que su país "quiere ayudar a China, no perjudicarla".

