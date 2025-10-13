El comercio exterior chino supera las expectativas de septiembre pese a los aranceles de Trump

Publicado por Carlos Dominguez 13 de octubre, 2025

El comercio exterior de China creció en septiembre a un ritmo más acelerado de lo previsto, en medio de temores de escalada en la guerra arancelaria entre Washington y Pekín.

De acuerdo con la Administración General de Aduanas, las exportaciones chinas aumentaron un 8,3 % interanual en septiembre, superando el pronóstico de Bloomberg del 6,6 %. Por otra parte, las importaciones crecieron un 7,4 %, muy por encima de la estimación de la misma agencia, que era del 1,9 %.

Exportaciones a Estados Unidos

Las exportaciones a EEUU, el principal mercado consumidor del mundo, subieron el último mes a $34.300 millones, según los datos. La cifra marcó un incremento de 8,6% respecto a los $31.600 millones registrados en agosto.