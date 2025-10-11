Corea del Norte exhibe sus misiles en un desfile ante altos cargos de Rusia y China

Desfile por el 80º aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte AFP PHOTO/KCNA VIA KNS .

Publicado por Alejandro Baños 11 de octubre, 2025

(AFP) Corea del Norte exhibió el que define como su misil balístico intercontinental "más poderoso" durante un desfile militar al que asistieron altos funcionarios de Rusia y China, informó el sábado la prensa estatal.

El evento, celebrado el viernes en conmemoración de los 80 años del gobernante Partido de los Trabajadores, se produjo en momentos en que el líder norcoreano, Kim Jong Un, se ha visto fortalecido por el apoyo crucial de Moscú, luego de enviar a miles de soldados a luchar en la guerra contra Ucrania.

Dmitri Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad ruso y aliado clave del presidente Vladímir Putin, asistió a la celebración junto al primer ministro chino, Li Qiang, y el líder máximo de Vietnam, To Lam.

Los dirigentes estuvieron sentados cerca de Kim durante la parada militar, según las imágenes difundidas por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

En el espectáculo se presentaron algunas de las armas más avanzadas de este hermético país dotado de armas atómicas, incluido su nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20, que la KCNA describió como su "sistema de armas estratégicas nucleares más poderoso".

También desfilaron proyectiles de crucero de largo alcance, vehículos lanzadores de drones y misiles tierra-aire y tierra-tierra, añadió la agencia de prensa.

Las imágenes mostraron además a miles de personas con coloridos trajes tradicionales llenando las calles de la capital norcoreana durante el evento nocturno, mientras ondeaban banderas nacionales y vitoreaban el desfile.

El ejército "invencible" de Corea del Norte "siempre ha reforzado los esfuerzos de nuestro partido para superar las dificultades y acelerar la llegada de un futuro brillante", afirmó Kim en un discurso.

Hizo un aparente guiño a las tropas norcoreanas que luchan junto a las fuerzas de Moscú en la campaña militar de Rusia contra Ucrania.

"El heroico espíritu de lucha demostrado y la victoria lograda por nuestras fuerzas armadas revolucionarias en los campos de batalla extranjeros (...) pusieron de manifiesto la perfección ideológica y espiritual", dijo, según la KCNA.