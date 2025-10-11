El expresidente colombiano Iván Duque pidió combinar la presión militar, judicial, diplomática e internacional para derrocar a la dictadura de Maduro

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero el expresidente de Colombia Iván Duque sobre la situación política y de seguridad que actualmente se vive en América Latina, con especial énfasis en las acciones que ha venido tomando en las últimas semanas la Administración del presidente estadounidense Donald Trump contra los grupos narcoterroristas Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

“Yo creo que la presión militar, la presión judicial, la presión diplomático, la presión de la comunidad internacional, todas juntas, tienen que llevar a que ese régimen caiga, porque no se trata solamente de cambiar un régimen, aquí se trata sencillamente de reconocer la democracia que está soportada en una carta interamericana, y donde el año pasado -una vez más- Nicolás Maduro usurpó el mandato popular que de manera fehaciente e incontrovertible mostró la victoria de Edmundo González gracias al liderazgo de María Corina Machado”, comentó Duque.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.