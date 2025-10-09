El representante Mario Díaz-Balart advierte al Cártel de los Soles: “Les recomendaría que se den cuenta quién es el presidente de EEUU. Que le pregunten a Soleimani”

Publicado por Virginia Martínez 8 de octubre, 2025

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero al congresista republicano por el estado de Florida Mario Díaz-Balart, sobre la postura de algunos senadores demócratas que están buscando abiertamente detener los operativos antinarcóticos en el Caribe, ordenados por la Administración del presidente Donald Trump. Durante la entrevista, Díaz-Balart también explicó que los días del grupo narcoterrorista Cártel de los Soles, comandado tanto por el dictador Nicolás Maduro como por otros jerarcas del régimen venezolano, estaban contados.

“Trump tendría necesidad de ir al Congreso si estamos hablando de una guerra que se extiende mucho tiempo, pero para proteger la seguridad nacional y utilizar las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para proteger la vida de norteamericanos, lo puede hacer bajo la ley, y él ya se lo ha anunciado al Congreso. […] Esto no es un juego, no hay una persona confusa ni confundida en la Casa Blanca, así que yo les recomendaría a estos individuos que se den cuenta quién es el presidente de Estados Unidos. Que le pregunten a Soleimani, que le pregunten a ISIS”, dijo Díaz-Balart.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.