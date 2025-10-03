Ola de protestas anti-Israel en Europa: manifestaciones violentas con banderas palestinas en las principales ciudades

Publicado por Víctor Mendoza 2 de octubre, 2025

Europa fue testigo de una ola de protestas anti-Israel en la noche del jueves. Con la consigna de protestar contra la intercepción de Israel de la Flotilla Global Sumud, manifestantes con banderas palestinas protagonizaron manifestaciones, algunas violentas, en Edimburgo, París, Londres, Roma, Bruselas y Madrid, entre otras.

Aunque no relacionadas, las protestas llegaron tras el ataque terrorista frente a una sinagoga en Manchester. El atacante que dejó al menos dos judíos muertos y tres heridos en Manchester fue el sirio Jihad al-Shamie. De 35 años, recibió la ciudadanía británica en 2006. Fue abatido por las autoridades británicas en el lugar de los hechos.

Horas después, comenzaron las protestas en distintas ciudades europeas, con la consigna de condenar la intercepción de la Flotilla Global Sumud, una serie de barcos que llevaban alimentos a la Franja de Gaza. A bordo iban muchos activistas, entre ellos Greta Thunberg. Los manifestantes exigieron la liberación de los activistas de la flotilla, actualmente en Israel.

En Francia, la gente se congregó en la histórica Plaza de la República de París. Los manifestantes llevaron banderas palestinas y cantaron consignas como "fuera Israel". Posteriormente, se enfrentaron contra la policía local.

Otras manifestaciones tuvieron lugar en Londres, donde los participantes cantaron la consigna "desde el río hasta el mar, Palestina será libre". Algunos fueron detenidos tras cruzarse con las autoridades. En Italia, las concentraciones fueron en Roma, Florencia y otras grandes ciudades.

Fiona Smith, una de las manifestantes que estuvo presente en Londres, declaró que no le importaba la comunidad judía: "Me importa un bledo la comunidad judía en este momento. Lo he pensado y lamento lo ocurrido, pero toda la historia y la razón por la que estamos aquí se debe a lo ocurrido ayer (con la flotilla", le dijo a The Telegraph.

En Bélgica, cientos de personas se manifestaron en Bruselas frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. La protesta se trasladó luego del Parlamento Europeo.

Otra protesta multitudinaria ocurrió en Edimburgo, Escocia. Allí, los manifestantes se reunieron en las principales estaciones de tren con banderas palestinas.

España vio protestas en varias ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Toledo, Sevilla y Bilbao.

En Suiza, miles de personas se manifestaron en la plaza Lisa Girardin de Ginebra, coreando consignas en francés, árabe e inglés. Los manifestantes exigieron el fin del bloqueo israelí y exigieron el suministro sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza. También se registraron manifestaciones en Berna, Basilea, Lugano, Lucerna y Zúrich.