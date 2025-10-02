Manchester: al menos tres muertos y varios heridos por un ataque "terrorista" en el exterior de una sinagoga en la celebración del Yom Kipur

La policía y miembros de la comunidad cerca de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 2 de octubre, 2025

Al menos tres personas murieron - incluido el atacante - y otras tres resultaron heridas el jueves en Mánchester, al norte de Inglaterra, el día de la festividad judía del Yom Kipur, en un ataque frente a una sinagoga, considerado "terrorista" por la policía, que disparó al sospechoso.

La policía señaló en la red social X que fue informada hacia las 9:30 a.m. (hora local) de un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad, después de que un testigo viera "un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado".

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar estaban atendiendo a "cuatro personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por apuñalamientos", precisó la policía del Gran Mánchester.

Según los testigos que contactaron a la policía, "un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo", recogió AFP.

Una intervención rápida de la policía

La policía añadió que disparó contra el sospechoso pero sin precisar si sobrevivió, aunque el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, dijo a la BBC que el "peligro inmediato parece haber pasado".

Por otra parte, Burnham pidió a la gente "no especular en las redes sociales" y felicitó a la policía por su intervención "rápida".

Keir Starmer: "Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga"

El primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar, debido a este ataque, su presencia en la cumbre europea de Copenhague, según una fuente gubernamental británica.

"Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall", al norte de Mánchester, escribió el jefe del Gobierno en X.

"El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible", agregó.

Una imagen muestra al sospechoso con objetos en la cintura

La BBC pudo confirmar que una imagen que supuestamente muestra al autor del atentado en Manchester fue tomada justo desde el exterior de la valla perimetral de la sinagoga.

De acuerdo al medio británico, el aspecto del individuo -calvo, barba, ropa oscura, objetos blancos alrededor de la cintura- coincide con el de un hombre al que la policía aparentemente disparó en el mismo lugar, en un vídeo verificado del sitio del atentado.

La BBC también confirmó que por el momento no se ha encontrado ninguna copia de la imagen que se haya subido a las redes antes del atentado de hoy. La fotografía fue tomada en el lado oeste de la sinagoga de Heaton Park.

