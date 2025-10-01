Taiwán advierte que "no aceptará" fabricar el 50% de sus semiconductores en EEUU

Una placa base en la Conferencia y Exposición Mundial de Semiconductores en Nanjing, China AFP .

Taiwán "no aceptará" fabricar el 50% de sus semiconductores en Estados Unidos, afirmó el miércoles la principal negociadora en materia de aranceles de la isla, a la que Washington presiona para que produzca más chips en su territorio.

Las declaraciones de la vice primera ministra, Cheng Li-chiun, se producen después de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijera que había propuesto a Taipéi un reparto del 50% en la producción de esos componentes electrónicos.

"Quiero aclarar que se trata de una idea de Estados Unidos. Nuestro equipo negociador nunca se ha comprometido a dividir la producción al 50%", dijo Cheng a los periodistas.

"Tengan la seguridad de que no hemos discutido este tema en esta ocasión y que no se aceptará tal condición", declaró.

Cheng habló en Taipei tras regresar de Washington, donde dijo que las negociaciones sobre los aranceles estadounidenses a las exportaciones taiwanesas "habían avanzado algo".

En busca de un acuerdo comercial

La isla del Gobierno democrático está luchando por alcanzar un acuerdo comercial con la Administración Trump, después de que el presidente impusiera un gravamen temporal del 20% que alarma a las fábricas de la isla.

Donald Trump también amenazó con aplicar un "arancel bastante sustancial" a los semiconductores que entren en su país.

La creciente demanda de tecnología relacionada con la inteligencia artificial ha impulsado el superávit comercial de Taiwán con Estados Unidos, lo que la ha puesto en el punto de mira del líder republicano.