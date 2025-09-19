El experto en seguridad Luis Quiñónez reveló todos los detalles sobre la captura de un presunto miembro del Cártel de los Soles

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó a Luis Rodolfo Quiñónez, militar retirado y experto en temas de seguridad, sobre el caso del presunto miembro de la organización narcoterrorista venezolana Cártel de los Soles capturado por las autoridades estadounidenses. Durante la entrevista, Quiñónez compartió detalles sobre la detención de esta persona y las consecuencias que esto podría tener para la dictadura socialista de Nicolás Maduro.

“Lo que sucedió fue que esta persona estaba tratando de escaparse, tenemos entendido que estaba intentando escapar a Cuba y un miembro de la Guardia Costera de Trinidad lo detuvo. Le pareció raro que esa lancha de pasajeros tuviera un rumbo usado por el narcotráfico. Decidieron pararlos y uno de los oficiales se dio cuenta que la persona estaba muy nerviosa y asumió de que algo más estaba pasando, así que lo arrestaron y se llevaron la lancha. Vieron que llevaban cosas personales, como si esta persona se estuviera mudando a otro lugar. Ya cuando se dieron cuenta quien era, notificaron a las fuerzas norteamericanas. […] Lo arrestaron y lo volaron de la isla para que llegara a Miami donde fue puesto bajo arresto oficialmente y de ahí lo llevaron a la ciudad de Washington”, comentó Quiñónez.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.