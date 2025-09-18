Excomandante de inteligencia naval de EEUU: “Los Estados Unidos no van a dejar que los fugitivos del Cártel de los Soles huyan a un tercer país”

Publicado por Luis Francisco Orozco 17 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al excomandante de inteligencia naval de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de descertificar al gobierno colombiano en su lucha antidroga. Durante la entrevista, Romero explicó no solo las razones que llevaron al gobierno estadounidenses tomar esta medida, sino también las implicaciones que podría tener para Colombia.

“Es un poco preocupante que luego de una relación de más de 32 años de Colombia no aparecer en esa lista, ahora vemos que en esta encrucijada de la nueva Administración del presidente Trump, no acepta la falta de responsabilidad de Colombia de que el ejecutivo no haya tomado medidas más drásticas, como por ejemplo llevar a cabo más erradicaciones para bajar la incidencia de la producción del cultivo de coca y para bajar la producción de cocaína. Esto por primera vez significa un cambio en la política norteamericana debajo de una nueva doctrina donde la protección de los Estados Unidos y sus ciudadanos es la prioridad número uno”, comentó Romero.

Al ser preguntado por una posible negociación por parte de Trump con el dictador venezolano Nicolás Maduro, Romero explicó que “Los Estados Unidos no van a dejar de ninguna manera que los fugitivos del Cártel de los Soles huyan a un tercer país en el que vayan a disfrutar de los miles de millones de dólares que ellos se han robado."

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.