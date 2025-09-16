“Es en tema de horas si esa decisión se da”: exsubdirector de inteligencia del Comando Sur detalla las acciones que tomaría Trump para neutralizar al Cártel de los Soles

Publicado por Virginia Martínez 15 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al exsubdirector de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos, Jesús Romero, con quien conversó sobre el aumento del despliegue militar ordenado por la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe. Dicho operativo tiene como objetivo principal combatir a las diferentes organizaciones narcoterroristas que operan en la región, incluyendo al Cártel de los Soles, el cual está comandado por altos jerarcas de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Yo supongo que, si el presidente Trump tiene que llevar a cabo algún tipo de operación para neutralizar el Cártel de los Soles, es en tema de horas si esa decisión se da. […] En un dado caso de que eso se lleve adelante, lo que vamos a ver es a los Estados Unidos principalmente neutralizando la habilidad de los líderes del Cártel de los Soles de comunicarse con sus otros comandantes que llevan a cabo plataformas militares, tanques aviones o embarcaciones. Una vez los Estados Unidos corte la habilidad del comando y control de comunicarse con el resto de los militares, ya prácticamente se acabó el show del régimen de Nicolás Maduro”, señaló Romero.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.