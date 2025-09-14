Capturan al lugarteniente del mayor narco de Ecuador extraditado a EEUU

Publicado por Virginia Martínez 14 de septiembre, 2025

(AFP) - El lugarteniente del narcotraficante alias Fito, el más poderoso de Ecuador extraditado por el presidente Daniel Noboa a Estados Unidos, fue capturado el sábado, informó el gobierno.

Darío Javier Peñafiel, conocido como Topo, fue detenido en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que coordinaba la extracción ilegal de minerales, por un bloque especial de la fuerza pública creado por el mandatario en su guerra contra el narcotráfico.

El hombre era cabecilla de Los Choneros, que se disputan con Los Lobos la posición de principal banda delictiva de Ecuador, país en el que operan diversos grupos criminales que trafican con cocaína. Ambas organizaciones criminales fueron declaradas recientemente como terroristas por EEUU.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una rueda de prensa que Topo tiene vínculos con una disidencia de la guerrilla colombiana FARC, que se desmovilizó en 2017 tras un acuerdo de paz.

Peñafiel es solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico y lavado de activos, por lo que en "muy poco tiempo" será extraditado, añadió. De momento, permanecerá en una cárcel del puerto de Guayaquil.

El equipo de 'Fito' se reduce

Fito, considerado el narco con más poder de Ecuador, fue recapturado en junio en una megaoperación cuando se escondía en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí.

Luego aceptó ser extraditado a Nueva York, donde se declaró "no culpable" en su primera comparecencia.

Topo "le hará compañía a Fito muy pronto en los Estados Unidos", sostuvo Reimberg.

Fito fue el primer ecuatoriano extraditado a EEUU tras un referendo impulsado por el presidente Noboa para reformar la ley en medio de su política de mano dura contra el crimen. De acuerdo con el ministro, Peñafiel sería el cuarto ciudadano del país enviado a una prisión estadounidense bajo esta modalidad.

La fuga de alias Fito de una cárcel en 2024 llevó a Noboa a declarar un "conflicto armado" interno en Ecuador que sigue en vigor y le permite desplegar a las fuerzas armadas en calles y cárceles. Esa medida le ha valido duras críticas de organismos de derechos humanos.