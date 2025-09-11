Polonia y Letonia restringen su tráfico aéreo tras la incursión de drones rusos en el espacio polaco

Personal a la espera en un aeropuerto de Polonia tras incidente con drones rusos AFP

Publicado por Diane Hernández 11 de septiembre, 2025

Polonia anunció este jueves que restringirá el tráfico aéreo en la parte oriental del país y solicitó una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU tras la incursión de drones rusos en su territorio.

La violación el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio.

Moscú niega haber atacado al país y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

Polonia ha sido un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y varias potencias occidentales condenaron la presencia de las aeronaves.

"A petición de Polonia, se convocará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con la violación del espacio aéreo polaco por parte de Rusia", informó la cancillería polaca en la red social X.

Polonia pretende así "llamar la atención del mundo entero sobre este ataque sin precedentes perpetrado por drones rusos contra un país miembro no solo de la ONU, sino también de la Unión Europea y de la OTAN", declaró el jefe de la diplomacia polaca, Radoslaw Sikorski, a la emisora RMF FM.

Según él, la intrusión "no es solo una prueba para Polonia, es una prueba para toda la OTAN, y no solo militar, sino también política".

Paralelamente, el país anunció también que restringirá el tráfico aéreo en su frontera "para garantizar la seguridad nacional", según un comunicado de la agencia de control del tráfico aéreo (PAZP).

Según esta agencia, a petición del ejército polaco, el tráfico aéreo estará cerrado, salvo raras excepciones, a los vuelos civiles a lo largo de la frontera con Bielorrusia y Ucrania, desde este jueves y hasta el 9 de diciembre.

Letonia cierra el espacio aéreo en su frontera con Rusia y Bielorrusia

Las autoridades de Letonia han decidido también cerrar el espacio aéreo del país en la frontera con Rusia y Bielorrusia, según informó la emisora de radio LSM, citando al ministro de Defensa del país báltico, Andris Spruds.

Spruds dijo que los vuelos estarán prohibidos durante al menos una semana a partir de las 18.00 hora local de este jueves.

El espacio aéreo de Letonia permanecerá cerrado hasta una altitud de 6.000 metros en un área de 50 kilómetros adyacente a la frontera oriental del país.

De acuerdo al informe, la decisión se tomó con base en una recomendación de las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia tras evaluar los riesgos. Spruds señaló que, si bien actualmente no existe una amenaza directa para el país, aún es necesario tomar medidas preventivas.