La UE y la OTAN denuncian la violación "peligrosa" y "sin precedentes" del espacio aéreo polaco por parte de Rusia

Publicado por Diane Hernández 10 de septiembre, 2025

Varsovia y sus aliados denunciaron este miércoles como una "provocación sin precedentes" la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, que obligó a movilizar las defensas antiaéreas de la OTAN.

Ni los drones, disparados durante un ataque ruso a Ucrania, ni su derribo por las fuerzas polacas y de la Alianza Trasatlántica causaron víctimas, precisó el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Las autoridades de Polonia, país miembro de la UE y la OTAN y apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, dijeron haber identificado en su espacio aéreo más de diez "objetos hostiles", la madrugada del miércoles.

"Se identificaron 19 violaciones" del espacio aéreo, y "actualmente hemos confirmado que tres drones fueron abatidos", precisó Tusk ante el Parlamento, matizando que el balance es provisional.

El primer ministro polaco también catalogó como "una provocación a gran escala" la entrada de varios drones rusos en el espacio aéreo de su país. "Esta noche hemos asistido a una violación del espacio aéreo polaco por un importante número de drones rusos", declaró Tusk.

El jefe de la OTAN asegura que defenderán "cada centímetro" del territorio de la alianza

La OTAN criticó el "comportamiento imprudente" de Moscú después de que drones rusos violaran el espacio aéreo polaco y elogió la "reacción muy exitosa" de la alianza para contrarrestar la incursión.

"Se está llevando a cabo una evaluación completa. Pero, por supuesto, haya sido intencional o no, es absolutamente imprudente, es absolutamente peligroso", declaró el jefe de la alianza, Mark Rutte, después de que los miembros de la OTAN mantuvieran conversaciones de emergencia.

Agregó que su mensaje al presidente ruso, Vladimir Putin, fue "dejen de violar el espacio aéreo aliado y sepan que estamos listos, que estamos vigilantes y que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN".

UE: "ataque imprudente y sin precedentes"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció este miércoles ante el Parlamento Europeo una violación "peligrosa" y "sin precedentes" del espacio aéreo polaco y europeo por parte de "más de diez drones rusos Shahed".

"Europa se solidariza plenamente con Polonia", declaró en un discurso ante los eurodiputados en Estrasburgo.

También el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó con la mayor firmeza una incursión de drones rusos en Polonia y exigió a Moscú que detuviera de inmediato esta ofensiva precipitada.

"La incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante un ataque liderado por Rusia contra Ucrania es simplemente inaceptable", declaró en la red social X.

"Exhorto a Rusia a que ponga fin a esta ofensiva precipitada (...) No comprometeremos la seguridad de los aliados", añadió, precisando que se reunirá "pronto" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Suecia, Noruega y Letonia también ven inaceptable la violación

Los Gobiernos de Suecia, Noruega y Letonia consideraron inaceptable la violación rusa del espacio aéreo de Polonia y mostraron su apoyo a este último país, subrayando que los aliados "deben trabajar juntos".

"La guerra de agresión rusa contra Ucrania supone una amenaza para la seguridad de toda Europa", indicó en X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

En esa misma línea se pronunció el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, quien dijo que lo sucedido es un "claro testimonio" de que la agresión rusa en Ucrania les afecta directamente y deben tomarse las medidas adecuadas. Noruega, por su parte, celebró "la coordinación entre las autoridades polacas y la OTAN".

El Kremlin se niega a hacer comentarios sobre la incursión de drones en Polonia

Por su parte, el Kremlin se negó a hacer comentarios sobre la incursión con drones en Polonia, después de que el miembro de la OTAN dijera que había derribado varios drones rusos durante la noche y acusara a Moscú de violar su espacio aéreo.

"Preferimos no hacer comentarios. No es de nuestra competencia, es prerrogativa del Ministerio de Defensa", declaró el portavoz Dmitry Peskov a los periodistas, incluidos los de AFP, en una conferencia de prensa.

Otras "provocaciones" de Moscú a Polonia En agosto, Varsovia envió una nota de protesta a Moscú tras la caída y explosión de un dron en el este del país, en la que calificó el incidente de "provocación deliberada".



En 2023, un misil ruso atravesó el espacio aéreo polaco sobrevolando su frontera con Ucrania.



En noviembre del año anterior, un proyecto de la defensa antiaérea ucraniana también cayó sobre la localidad polaca de Przewodow, cerca de la frontera, provocando la muerte de dos civiles.

Rusia lanzó 458 drones y misiles en ataque nocturno, dice Ucrania

Las fuerzas rusas lanzaron más de 400 drones y misiles contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana, después de que Polonia anunciara que había desplegado sus defensas aéreas para interceptar "objetos hostiles".

La fuerza aérea ucraniana dijo que Moscú lanzó 415 drones y 43 misiles en el ataque, que según las autoridades ucranianas dejó al menos un muerto. Las unidades de defensa aérea derribaron 386 drones y 27 misiles, añadió la fuerza aérea.

Los drones rusos sobre Polonia son un "precedente peligroso" para Europa, dice Zelenski

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comentó este miércoles que ocho drones rusos "apuntaban hacia" Polonia en un bombardeo nocturno lanzado por Moscú que obligó a Varsovia a desplegar sus defensas aéreas.

"No fue solo un Shahed lo que podría considerarse un accidente, sino al menos ocho drones de ataque dirigidos hacia Polonia", dijo Zelensky, refiriéndose a los drones de diseño iraní desplegados por Moscú, y agregó que el incidente representaba "un precedente extremadamente peligroso para Europa".