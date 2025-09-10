Polonia invoca el Artículo 4 de la OTAN para abrir conversaciones urgentes con sus aliados

Publicado por Diane Hernández 10 de septiembre, 2025

El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este miércoles ante el Parlamento que su Gobierno invocará el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas urgentes con el resto de aliados de la OTAN, luego de señalar múltiples violaciones de su espacio aéreo por drones rusos en la madrugada.

Esta es una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro de la Alianza Trasatlántica se ve amenazada.

"Las consultas aliadas a las que me refiero han tomado ahora la forma de una solicitud formal para invocar el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte", dijo Tusk al Parlamento.

Tusk confirmó en la reunión que durante la madrugada se registraron 19 violaciones del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y aseguró que se derribaron tres de los aparatos, el último de ellos a las 6.45 horas.

"Se identificaron 19 violaciones", y "actualmente hemos confirmado que tres drones fueron abatidos", declaró el dirigente ante el Parlamento, precisando que es un primer balance provisional de esta incursión, que duró "toda la noche".

La televisión polaca Telewizja Republika ha mostrado en un mapa de Polonia los lugares donde han caído drones o restos de los mismos tras ser derribados por las defensas antiaéreas. Hasta el momento no se reportaron muertes en el incidente.

Suecia, Noruega y Letonia ven inaceptable la violación

Los Gobiernos de Suecia, Noruega y Letonia consideraron inaceptable la violación rusa del espacio aéreo de Polonia y mostraron su apoyo a este último país, subrayando que los aliados "deben trabajar juntos".

"La guerra de agresión rusa contra Ucrania supone una amenaza para la seguridad de toda Europa", indicó en X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

En esa misma línea se pronunció el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, quien dijo que lo sucedido es un "claro testimonio" de que la agresión rusa en Ucrania les afecta directamente y deben tomarse las medidas adecuadas. Noruega, por su parte, celebró "la coordinación entre las autoridades polacas y la OTAN".

Von der Leyen: "Ataque imprudente y sin precedentes"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tildó de "imprudente y sin precedentes" el ataque ruso con al menos ocho drones kamikaze, que ha afectado esta madrugada a territorio polaco, y compartió la "solidaridad plena" de la Unión Europea con Polonia.

"Y nuestra respuesta está clara también, tenemos que traer a Rusia a la mesa de negociaciones, tenemos que aprobar más sanciones y tenemos que seguir con la eliminación de la dependencia de los combustibles fósiles rusos", recalcó Von der Leyen.