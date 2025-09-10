Moscú afirma que no tenía planeado atacar "objetivos en territorio polaco" con sus drones

Publicado por Diane Hernández 10 de septiembre, 2025

Decenas de drones rusos violaron esta madrugada del miércoles el espacio aéreo de Polonia y obligaron a cerrar varios aeropuertos del país, incluido el de Varsovia, en un "acto de agresión sin precedentes que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de los ciudadanos", según ha denunciado el gobierno polaco, que invocará el Artículo 4 de la OTAN.

Cazas F-35 de la Alianza Atlántica ayudaron a la fuerza aérea de ese país a garantizar la seguridad de los cielos polacos y las defensas antiaéreas aliadas intervinieron para derribar los drones rusos.

En su primera declaración sobre los hechos tras el ataque, el Ministerio de Defensa ruso ha descartado que hubiera planes para alcanzar objetivos en Polonia durante el ataque y se ha mostrado dispuesto a mantener "consultas" con su homólogo polaco.

Esto sucedió después de que el miembro de la OTAN dijera que había derribado al menos tres drones rusos que violaron su espacio aéreo, de unos 19 contabilizados en el ataque nocturno. El incidente no dejó pérdidas humanas según datos oficiales.

"No había intención de atacar ningún objetivo en el territorio de Polonia", dijo el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado en inglés, sin confirmar ni negar que sus drones hubieran entrado en el espacio aéreo polaco.

"Estamos dispuestos a mantener consultas sobre este tema con el Ministerio de Defensa polaco", añadió.

Alemania dice que el ataque fue deliberado

El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, ha afirmado este miércoles que los drones rusos violaron deliberadamente la pasada madrugada el espacio aéreo polaco.

"No hay absolutamente ningún motivo para suponer que se trate de un cambio de rumbo, un error o algo similar, y es evidente que estos drones han sido lanzados deliberadamente con este rumbo. Para volar a Ucrania, no tendrían que haber tomado este rumbo", dijo durante una ronda de preguntas al Gobierno en el Parlamento alemán.

También la Unión Europea, la OTAN y EEUU, junto a otra decenas de países, criticaron la violación del espacio aéreo polaco y llamaron a mantenerse alertas ante los movimientos de Moscú.