El Salvador incauta 1,4 toneladas de cocaína que flotaban en el Pacífico
El presidente Nayib Bukele dijo que los bultos con cocaína, que valoró en unos $35 millones, "serían recogidos posteriormente por estructuras criminales".
(AFP) El Salvador incautó bultos que contenían 1,4 toneladas de cocaína que flotaban en el océano Pacífico, anunció este martes el presidente Nayib Bukele.
Los cárteles internacionales utilizan el territorio de Centroamérica como puente para el tráfico de droga, especialmente cocaína, hacia Estados Unidos.
"Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional", escribió Bukele en X.
El mandatario salvadoreño dijo que el cargamento fue localizado a unas 900 millas náuticas al suroeste de la Bocana. El Condorcillo, Estero de Jaltepeque en la costa salvadoreña en el océano Pacífico.
Añadió que los bultos con cocaína, que valoró en unos $35 millones, "serían recogidos posteriormente por estructuras criminales".
Sociedad
EEUU deporta a un peligroso líder de la pandilla MS-13 buscado por crímenes atroces en El Salvador
Diane Hernández
Entre 2024 y lo que transcurre de 2025, El Salvador ha incautado 37,2 toneladas de cocaína "con un valor estimado de $932,4 millones", añadió Bukele.
En un mensaje en su cuenta de X, la embajada de Estados Unidos en El Salvador resaltó que "cada acción exitosa contra redes criminales muestra que hay una sincronía creciente entre socios con objetivos comunes".
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.