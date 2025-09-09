EEUU deporta a un peligroso líder de la pandilla MS-13 buscado por crímenes atroces en El Salvador
El salvadoreño tiene causas pendientes en su país por secuestro agravado, extorsión agravada, homicidio agravado, privación de libertad, participación en organizaciones terroristas y conspiración para asesinar.
El Departamento de Control y Deportación de ICE en Filadelfia expulsó "con éxito" al extranjero con amplio expediente delincuencial José Alberto Zamora-Zamora, un ciudadano salvadoreño de 31 años, a su país de origen el pasado 15 de agosto.
El salvadoreño, apodado popularmente como Piraña, es un conocido líder de la pandilla MS-13 Fulton Locos Salvatruchos y figura entre los 100 pandilleros más buscados de El Salvador. Su expulsión, según declaraciones oficiales, "representa una victoria crucial en la misión continua de ICE de proteger al pueblo estadounidense de peligrosos fugitivos extranjeros".
"José Alberto Zamora-Zamora es un criminal violento y líder de una de las pandillas más peligrosas del mundo. Su presencia en nuestras comunidades representaba una amenaza directa a la seguridad pública", declaró Brian McShane, director de la Oficina de Campo de ERO en Filadelfia.
“Que esto sirva de advertencia clara: si usted es un fugitivo extranjero que viene a Estados Unidos para evadir la justicia, el ERO lo encontrará, lo arrestará y lo deportará. El ICE no permitirá que criminales peligrosos se aprovechen de nuestro sistema migratorio ni pongan en peligro al pueblo estadounidense”.
Los delitos de Zamora-Zamora
El hombre es buscado en El Salvador por diversos delitos violentos, entre ellos secuestro agravado, asociación ilícita, tentativa de homicidio agravado, extorsión agravada, homicidio agravado, privación de libertad agravada, participación en organizaciones terroristas y conspiración para cometer homicidio.
Sus antecedentes penales y su liderazgo en una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas del mundo representaban una amenaza significativa para la seguridad pública en el país y en el extranjero, aseguraron las autoridades migratorias.
MS-13 kingpin “Pirana” Jose Alberto Zamora-Zamora-Top 100 most wanted in El Salvador-Just got a one way ticket home courtesy of ERO Philly. He snuck back into the U.S. after prior removal; we hunted him down and removed him again. PSA to foreign gang members: ICE will find you pic.twitter.com/yA5HhNclpB— ERO Philadelphia (@EROPhiladelphia) September 8, 2025
La ERO de Filadelfia detuvo a Zamora-Zamora tras su liberación de la Institución Correccional Federal Allenwood Low en Allenwood, Pensilvania, donde cumplía una condena de 24 meses por reingreso ilegal a EEUU.
Zamora-Zamora había sido expulsado del país en diciembre de 2022, pero reingresó ilegalmente en fecha y lugar desconocidos, de acuerdo a la nota.
La operación de deportación requirió una estrecha colaboración entre ERO Filadelfia, ERO Nueva Orleans, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, INTERPOL y el Agregado Adjunto de Deportaciones de ICE en El Salvador.
Ocho pandilleros de la MS-13 se declaran culpables
Los acusados —identificados como Walter Antonio Chicas García, de 28 años, alias Mejía; Wilson José Ventura Mejía, de 29 años, alias Discreto; Miguel Ángel Aguilar Ochoa, de 40 años, alias Darki; y Marlon Miranda Morán, de 26 años, alias Chinki— son ciudadanos de El Salvador y residían ilegalmente en Houston, Texas, al momento de los delitos.
Según sus acuerdos de culpabilidad, las sentencias podrían estar entre 35 y 50 años de prisión para cada uno.
El 11 de agosto, otros cuatro miembros de la MS-13 también se declararon culpables del mismo delito de crimen organizado. Los cuatro son ciudadanos salvadoreños y residían en el área de Houston. Las partes estipularon una pena de prisión de entre 40 y 50 años para los implicados.
Según documentos judiciales y declaraciones realizadas en el tribunal, la MS-13 es una violenta pandilla callejera internacional involucrada en diversas actividades delictivas violentas en el país, principalmente ciudades como Texas, Virginia, Maryland, Nueva York y California.
La MS-13 también tiene una amplia presencia internacional en El Salvador y Honduras.