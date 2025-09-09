Más de 70 muertos en un ataque islamista en la República Democrática del Congo

Publicado por Carlos Dominguez 9 de septiembre, 2025

Al menos 71 personas fueron asesinadas por un grupo rebelde en la noche del lunes en el este de la República Democrática del Congo (RDC), indicaron el martes las autoridades locales.

Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que en 2019 juraron lealtad al Estado Islámico (EI), atacaron a los habitantes de la aldea de Ntoyo, en el sector de Bapere de Kivu del Norte, mientras asistían a un funeral, informaron las fuentes a AFP el martes.

"Por el momento, tenemos un balance de 71 muertos", declaró Macaire Sivikunula, jefe del sector de Bapere. "Las víctimas fueron sorprendidas en una ceremonia de duelo en el pueblo de Ntoyo hacia las 9:00 pm, y la mayoría de ellas fueron asesinadas a machetazos”, añadió.

Masacre en una iglesia

A finales del julio, miembros de la ADF asesinaron a más de 40 personas en una iglesia de la RDC ubicada en la localidad de Komanda.

En ese ataque, los rebeldes mataron a 43 personas. Entre las víctimas, se encontraban nueve menores de edad. También se registraron varios heridos de gravedad.

El Ejército congoleño denunció la "masacre a gran escala" y explicó que "unos 40 civiles fueron sorprendidos y asesinados con machetes y otros resultaron gravemente heridos".