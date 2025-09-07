Dos heridos al impactar un dron houthi contra el aeropuerto Ramon, cerca de Eilat

Imagen de la fachada del Aeropuerto Ramon de Israel AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 7 de septiembre, 2025

Un dron explosivo houthi se estrelló el domingo en el aeropuerto Ramon, cerca de Eilat, poco después de que la Fuerza Aérea israelí interceptara tres UAV lanzados desde Yemen.

Un vídeo parece mostrar el momento del impacto en el aeropuerto del sur de Israel. El espacio aéreo fue cerrado temporalmente al tráfico.

Menos de dos horas después,el aeropuerto Ramon reanudó sus operaciones.

Dos heridos leves

Un equipo de Magen David Adom en el Aeropuerto Ramón informó de dos heridos leves que fueron atendidos in situ antes de ser trasladados al Centro Médico Yoseftal de Eilat: un hombre de 63 años en buen estado con heridas de metralla en las extremidades y una mujer de 52 años en buen estado tras caerse y sufrir heridas en las extremidades.

Otras personas sufrieron ansiedad, según una actualización anterior de la MDA.

"No se hicieron sonar las sirenas, el incidente está bajo revisión"

"Hace un rato, un UAV adicional que fue lanzado desde Yemen cayó en el área del Aeropuerto Ramón", dijeron las FDI, agregando que "no sonaron sirenas, el incidente está bajo revisión".

La Autoridad de Aeropuertos de Israel dijo que el dron impactó en la sala de llegadas e imágenes publicadas por el Canal 12 mostraron grandes daños en la zona de pasajeros, tanto dentro como fuera del edificio.

La Fuerza Aérea israelí interceptó tres drones lanzados por terroristas Houthi

Los aterrizajes y despegues fueron suspendidos mientras se revisaba la pista y un avión de Israir que se dirigía a Ramon dio media vuelta y aterrizó en el aeropuerto internacional Ben-Gurion, cerca de Tel Aviv.

A primera hora del domingo, la Fuerza Aérea israelí interceptó tres drones lanzados por terroristas Houthi en Yemen, uno de los cuales penetró en el espacio aéreo israelí, disparando sirenas antiaéreas en Be'er Milka, Kmehin, Kadesh Barnea y Nitzana, cerca de la frontera egipcia.

Los otros dos fueron derribados antes de cruzar el territorio israelí.

La FAI atacó los drones después de que fueran identificados sobre la península egipcia del Sinaí.

Fragmentos de la interceptación cayeron fuera de una comunidad en la frontera egipcia, en la región de Ramat Negev.

El Mando del Frente Interior de las FDI declaró finalizado el incidente. No hubo informes iniciales de heridos o daños.

El grupo terrorista respaldado por Irán ha disparado cientos de drones y misiles contra Israel y atacado buques en el Mar Rojo, en, según el grupo,apoyo a los palestinos desde que el ataque dirigido por Hamás el 7 de octubre de 2023 iniciara la guerra en Gaza.

Israel ha respondido con ataques al Yemen controlado por los Houthi, incluyendo recientemente matando al "primer ministro" del grupo rebelde y a 12 altos funcionarios del Gabinete.

© JNS