Terremoto en Downing Street: Starmer reordena su gabinete tras la salida de Rayer

Un auténtico terremoto político ha sacudido al Gobierno británico tras la renuncia de Angela Rayner, viceprimera ministra, ministra de Vivienda y líder adjunta del Partido Laborista, por un escándalo fiscal que ha desatado una crisis sin precedentes en el Ejecutivo de Keir Starmer.

En esa línea, la dimisión de Rayner, una figura clave del laborismo, ha obligado al primer ministro a ejecutar una remodelación de emergencia de su gabinete, apenas 14 meses después de su victoria electoral.

Remodelación de emergencia: el nuevo gabinete de Starmer



La salida de Rayner, quien ocupaba tres cargos clave (viceprimer ministra, ministra de Vivienda y líder adjunta del Partido Laborista), desencadenó una reorganización inmediata del gabinete, con 12 nombramientos anunciados recientemente, según reseña The Sun. Los principales cambios en el gabinete son los siguientes:

David Lammy : nuevo viceprimer ministro y ministro de Justicia, reemplazando a Rayner en el primer cargo y a Shabana Mahmood en el segundo. Lammy, hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores, es considerado un peso pesado del laborismo y asume un rol central en el Gobierno.

: nuevo viceprimer ministro y ministro de Justicia, reemplazando a Rayner en el primer cargo y a Shabana Mahmood en el segundo. Lammy, hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores, es considerado un peso pesado del laborismo y asume un rol central en el Gobierno. Yvette Cooper : trasladada de ministra del Interior a ministra de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo. Su gestión en Interior fue criticada por el aumento de cruces de pequeñas embarcaciones con inmigrantes en el canal de la Mancha, un tema políticamente sensible.

: trasladada de ministra del Interior a ministra de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo. Su gestión en Interior fue criticada por el aumento de cruces de pequeñas embarcaciones con inmigrantes en el canal de la Mancha, un tema políticamente sensible. Shabana Mahmood : nueva ministra del Interior, procedente de Justicia. De ascendencia paquistaní, Mahmood es una figura de gran apoyo a la causa propalestina, una apuesta de Starmer para contrarrestar la narrativa conservadora de Reform UK.

: nueva ministra del Interior, procedente de Justicia. De ascendencia paquistaní, Mahmood es una figura de gran apoyo a la causa propalestina, una apuesta de Starmer para contrarrestar la narrativa conservadora de Reform UK. Steve Reed : asume el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, antes liderado por Rayner, tras su paso por Medio Ambiente.

: asume el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, antes liderado por Rayner, tras su paso por Medio Ambiente. Pat McFadden : nombrado ministro de Trabajo y Pensiones, un nuevo departamento que incorpora competencias de habilidades del Departamento de Educación. Anteriormente, McFadden era canciller del Ducado de Lancaster.

: nombrado ministro de Trabajo y Pensiones, un nuevo departamento que incorpora competencias de habilidades del Departamento de Educación. Anteriormente, McFadden era canciller del Ducado de Lancaster. Peter Kyle : nuevo ministro de Empresa y Comercio, procedente de Ciencia y Tecnología.

: nuevo ministro de Empresa y Comercio, procedente de Ciencia y Tecnología. Liz Kendall : ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, antes en Trabajo y Pensiones.

: ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, antes en Trabajo y Pensiones. Emma Reynolds : nueva ministra de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, tras su rol como secretaria de Economía del Tesoro.

: nueva ministra de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, tras su rol como secretaria de Economía del Tesoro. Douglas Alexander : nuevo ministro para Escocia, reemplazando a Ian Murray.

: nuevo ministro para Escocia, reemplazando a Ian Murray. Jonathan Reynolds : asume como jefe de disciplina parlamentaria y secretario parlamentario del Tesoro.

: asume como jefe de disciplina parlamentaria y secretario parlamentario del Tesoro. Alan Campbell : nuevo líder de la Cámara de los Comunes, en sustitución de Lucy Powell.

: nuevo líder de la Cámara de los Comunes, en sustitución de Lucy Powell. Darren Jones: canciller del Ducado de Lancaster y secretario principal del primer ministro, con funciones similares a un ministerio de Presidencia.

Quienes permanecen en sus cargos



Permanecen en sus cargos John Healey (Defensa) y Rachel Reeves (Hacienda), esta última enfocada en la elaboración de los Presupuestos del Estado, que se presentarán el 26 de noviembre y que incluirán un ajuste fiscal de al menos 20.000 millones de libras.

Quienes fueron destituidos del equipo de Starmer



Por otro lado, Lucy Powell (líder de la Cámara de los Comunes) e Ian Murray (ministro para Escocia) fueron destituidos, marcando un giro significativo en el equipo de Starmer.

Un gobierno en apuros Cámara de los Comunes.



Factores como la crisis económica, el aumento de la inmigración ilegal y errores en la reforma del bienestar han erosionado el apoyo público, con solo un 24% de mirada positiva, según la



Además, el auge de Reform UK, liderado por Nigel Farage, representa una contrapartida creciente, pues está ganando terreno por sus discursos contra la inmigración ilegal y a favor de la libertad de expresión. En esa línea, las últimas cifras obtenidas

Starmer sobre la dimisión de Rayner



Starmer, en una carta manuscrita publicada por Downing Street, expresó su tristeza por la renuncia de Rayner, destacando que "has dado todo de ti para que el Gobierno laborista fuera un éxito" y asegurando que seguirá siendo "una figura importante" en el partido.

Sin embargo, el primer ministro subrayó que Rayner tomó "la decisión correcta" al dimitir.

La oposición capitaliza la crisis



La oposición no ha perdido la oportunidad de capitalizar la crisis. Nigel Farage, líder de Reform UK, celebró la dimisión como una señal de debilidad en el laborismo.

Angela Rayner resigns.



The splits in Labour are coming. pic.twitter.com/EnEo728qZ2 — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) September 5, 2025

Mientras que Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, acusó a Starmer de carecer de "coraje" para destituir a Rayner antes.

Angela Rayner is finally gone.



But it’s only because of Keir Starmer’s weakness that she wasn’t sacked three days ago.



Britain deserves better. pic.twitter.com/iywJimoKfE — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) September 5, 2025