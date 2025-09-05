Egipto endurece su postura respecto del bloqueo al ingreso de gazatíes en su territorio

Publicado por Leandro Fleischer 5 de septiembre, 2025

Egipto advirtió que no tolerará el desplazamiento masivo de palestinos, según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, durante una visita a Chipre el 5 de septiembre de 2025. En una conferencia de prensa en Nicosia junto a su homólogo chipriota, Abdelatty subrayó que el desplazamiento de palestinos es una "línea roja" para El Cairo.

"El desplazamiento no es una opción y es una línea roja para Egipto, no permitiremos que ocurra", afirmó Abdelatty, según informó Reuters. "El desplazamiento significa liquidación y el fin de la causa palestina, y no hay base legal, moral o ética para expulsar a las personas de su tierra natal", añadió.

Egipto culpa a Israel por su decisión



Con estas declaraciones, el funcionario parece culpar a Israel de la decisión del Gobierno egipcio, razón por la cual también endureció la retórica de El Cairo hacia las acciones del Estado judío contra los terroristas en Gaza, un territorio que comparte frontera con Egipto, la cual cuenta con un muro de separación y está fuertemente custodiada por las autoridades egipcias, que mantienen un bloqueo allí.

Abdelatty acusó a Israel de llevar a cabo un "genocidio” y señaló que la situación en Gaza incluye "asesinatos masivos de civiles y hambruna artificial creada por los israelíes", según recoge Reuters.

Israel controla el 40% de la Ciudad de Gaza



El conflicto en Gaza comenzó en 7 octubre de 2023, tras la masacre de Hamás y otros grupos terroristas en el sur de Israel, donde murieron 1,200 personas y 250 fueron tomadas como rehenes.

Israel, por su parte, ha negado las acusaciones de genocidio y defiende sus acciones como medidas de autodefensa que minimiza el daño a los civiles no involucrados.

Desde el 10 de agosto de 2025, Israel comenzó las operaciones en la Ciudad de Gaza, controlando aproximadamente el 40% del área en la actualidad, según un portavoz militar citado por Reuters.