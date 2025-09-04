España: manifestantes propalestinos boicotean la Vuelta Ciclista y amenazan a los miembros de un equipo israelí

Publicado por Virginia Martínez 4 de septiembre, 2025

Los altercados y las violentas protestas perpetradas por cientos de manifestantes propalestinos obligaron a suspender la undécima etapa de la Vuelta a España -disputada este miércoles en la ciudad de Bilbao, situada en el norte de España- cuando quedaban pocos kilómetros para la línea de meta.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta" y "no habrá ganador de etapa", señaló la dirección de la Vuelta, una de las tres principales competiciones ciclistas del mundo, según informó AFP.

Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolparon a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden, en protesta por la presencia del equipo Israel Premier Tech.

Las imágenes reportadas por usuarios en redes sociales muestran la violenta actitud de los manifestantes propalestinos durante la etapa, llegando incluso a amenazar a varios de los competidores.

A pesar de la suspensión de la etapa, el equipo Israel Premier Tech descartó retirarse de la Vuelta a España y emitió un comunicado en el que rechazó la violenta actitud de los manifestantes propalestinos contra sus deportistas y contra la competición.

"El comportamiento de los manifestantes hoy en Bilbao no solo ha sido peligroso, sino también contraproducente para su causa y ha privado a los aficionados al ciclismo", señaló el equipo.

El Gobierno de Pedro Sánchez apoya a los boicoteadores propalestinos

Desde el Gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, se adoptó una postura empática con los manifestantes propalestinos.

Sira Rego, ministra de Infancia y Juventus y de origen palestino, aseguró que "la sociedad española está dando una lección de humanidad".

"Las protestas en La Vuelta demuestran nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos. En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten en peligro porque han sido asesinadas por Israel", dijo Rego, en declaraciones recogidas por AFP.