Xi Jinping recibe a Putin y a Modi en una cumbre organizada en medio de las tensiones con Occidente

Publicado por Carlos Dominguez 31 de agosto, 2025

El presidente del régimen comunista chino, Xi Jinping, acogió este domingo a los mandatarios de Rusia e India en una cumbre que intenta promover una gobernanza mundial alternativa.

La reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que se celebrará hasta el lunes en la ciudad portuaria de Tianjin, congregó también a dirigentes de cerca de 20 países euroasiáticos. Los países reunidos representan casi la mitad de la población mundial y una parte importante del PIB global.

El bloque, presentado a menudo como un contrapeso de la OTAN, está integrado por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o "socios del diálogo".

Reunión entre Modi y Xi: "Socios y no rivales"

Xi Jinping se reunió este domingo con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien llegó en la víspera en su primer visita a China desde 2018.

En el encuentro, Modi dijo a su homólogo chino que India se compromete a impulsar las "relaciones sobre la base de la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad".

Xi, por su parte, respondió que espera que ambos países reconocieran que son "socios y no rivales", según informó el canal estatal CCTV.

Si se ven mutuamente como "oportunidades para el desarrollo en lugar de amenazas", las relaciones entre China e India crecerán de manera constante, agregó.

Las dos naciones más pobladas del mundo son rivales que compiten por la influencia en el sur de Asia. Sin embargo, el deshielo de las relaciones entre ambos países comenzó en octubre, cuando Modi se reunió con Xi por primera vez en cinco años en una cumbre en Rusia.

"Los intereses de las 2.800 millones de personas de ambos países están vinculados a nuestra cooperación. Esto también allanará el camino para el bienestar de toda la humanidad", declaró el dirigente indio a Xi.

El presidente chino también mantuvo una serie de reuniones bilaterales con los dirigentes de Maldivas, Azerbaiyán, Kirguistán y uno de los aliados incondicionales de Putin, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

Putin se reunirá con Erdogan para hablar de Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó el domingo en Tianjin con una comitiva de altos cargos políticos y representantes empresariales.

El líder del Kremlin tiene previsto reunirse el lunes con Erdogan para abordar el conflicto de Ucrania y también se entrevistará con Pezeshkian para hablar del programa nuclear de Teherán.

El conflicto en Ucrania también fue abordado por el presidente turco este domingo en una reunión con Xi Jinping, en la que también hablaron sobre la situación en Gaza, según informó Ankara.

Turquía ha acogido este año tres rondas de conversaciones de paz entre Moscú y Kiev, que no lograron resolver las diferencias sobre cómo terminar el conflicto.