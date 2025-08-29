El senador Roger Wicker, desde Taipéi: "Un Taiwán más fuerte significa un Estados Unidos más fuerte"

Publicado por Santiago Ospital 29 de agosto, 2025

"Es nuestra determinación y nuestra intención que Taiwán siga siendo libre y tome sus propias decisiones", aseguró el senador Roger Wicker tras reunirse con el presidente taiwanés Lai Ching-te, durante su visita de dos días al país insular.

El republicano, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas, llegó este viernes a Taipéi con su colega de partido y comisión Deb Fischer para reiterar a sus anfitriones "nuestra determinación de seguir siendo los mejores amigos y defender la libertad de todos y de nuestros dos grandes países".

China, vecino de la isla, reclama el territorio taiwanés como propio. Aunque Estados Unidos dejó de reconocer oficialmente a Taiwán en la década de 1970, continuó siendo uno de sus aliados más importantes, convirtiéndose incluso en su principal proveedor de armas.

"Parte del mantenimiento de las libertades que tenemos consiste en mejorar la cooperación militar, mejorar la cooperación con nuestra base industrial de defensa y hacer el mejor uso posible de esos fondos", dijo también Wicker este viernes, añadiendo que "un Taiwán más fuerte significa un Estados Unidos más fuerte y viceversa".

Incluso antes de aquellas palabras de apoyo, apenas recibida la noticia de su aterrizaje, el Partido Comunista Chino protestó la visita: "China se opone firmemente a cualquier forma de interacción oficial entre Estados Unidos y la región china de Taiwán", sostuvo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Guo Jiakun, en una transcripción oficial.

"Solo hay una China en el mundo, y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino", agregó antes de "pedir" a Washington que dejara de "interferir en los asuntos internos" de su país y de "instigar y apoyar a las fuerzas separatistas".