Un buque lanzamisiles de EEUU cruza el canal de Panamá rumbo al Caribe

Publicado por Diane Hernández 30 de agosto, 2025

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie ingresó este viernes en la noche al canal de Panamá desde el Pacífico rumbo al Caribe, en medio de un despliegue naval de Washington cerca de las costas de Venezuela.

El crucero pasó por la esclusa de Pedro Miguel hacia las 21H30 locales, observaron periodistas de la AFP en el lugar, y continuó navegando hacia el Atlántico en una travesía de 80 km que dura unas ocho horas.

El Lake Erie, con el número 70 pintado en letras blancas en su casco, estuvo los dos últimos días amarrado en un muelle del puerto de Rodman, en la entrada pacífica del canal.

Estas acciones forman parte del despliegue naval que ha tenido recientemente Estados Unidos en la región, tras acusar al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar un cartel de drogas y elevar a 50 millones de dólares una recompensa por su captura.

Tres buques lanzamisiles estadounidenses tienen previsto posicionarse en aguas internacionales en los próximos días, cercano al límite con Venezuela, para lo que Washington asegura se trata de operaciones contra el narcotráfico internacional

¿Cómo respondió Caracas?

Por su parte el régimen de Caracas anunció el lunes pasado el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la frontera con Colombia para operaciones contra el narcotráfico.

Además, informó el martes que patrullará con drones y buques de la Armada sus aguas territoriales. Asimismo, Maduro asegura que cuenta con 4,5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas de Estados Unidos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

En las redes sociales se han viralizado una serie de videos, compartidos muchos de ellos por los propios oficialistas de Venezuela, que ironizan y cuestionan el poder defensivo con que cuenta el régimen: tropas de ancianos, policías en simulacros de captura de drogas y milicias que practican artes marciales.