Israel ataca Yemen después de que los houthies dispararan munición de racimo por primera vez

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron varios lugares clave en Yemen el domingo, incluyendo en la capital Sanaa y la ciudad portuaria de Hodeidah, después del primer misil de racimo disparado por los Houthis contra Israel el viernes por la noche.

Las FDI dijeron que los objetivos incluían un complejo militar que alberga el palacio presidencial, las centrales eléctricas de Asar y Hizaz, y una instalación de almacenamiento de combustible, todas ellas utilizadas por el régimen terrorista Houthi para apoyar sus ataques.

"El uso de estas plantas constituye una prueba más de cómo el régimen Houthi utiliza la infraestructura civil con fines militares", dijeron las FDI.

Los ataques fueron en respuesta a "repetidos ataques del régimen terrorista Houthi contra el Estado de Israel y sus civiles, incluyendo el lanzamiento de misiles tierra-tierra y UAVs hacia territorio israelí en los últimos días", agregó el ejército.

Las FDI señalaron que los Houthis operan bajo dirección iraní y financiación para atacar a Israel y sus aliados, y explotan el dominio marítimo para proyectar poder y llevar a cabo ataques contra el transporte marítimo mundial y las rutas comerciales.

"El régimen terrorista de los Houthi está aprendiendo por las malas que pagará y está pagando un precio muy alto por su agresión contra el Estado de Israel", dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu el domingo por la noche.

"Si alguien nos ataca, le atacamos. Si alguien planea atacarnos, le atacamos. Creo que toda la región está aprendiendo el poder y la determinación del Estado de Israel", continuó.

Añadió el ministro de Defensa Israel Katz: "Por cada misil que los houthis lancen contra Israel, pagarán con interés compuesto".

El domingo, la Fuerza Aérea israelí reveló que los Houthis lanzaron por primera vez una munición de racimo contra el Estado judío, justo después del comienzo del Shabat.

El portavoz de las FDI dijo el domingo que "la interceptación fallida del viernes pasado está siendo investigada y no está relacionada con el tipo de misil que fue lanzado".

"Los sistemas de defensa antiaérea, especialmente los de la capa superior, saben cómo enfrentarse a misiles de este tipo e interceptarlos, ya que los han interceptado en el pasado", declaró el portavoz.

(Los sistemas de defensa aérea de la capa superior están diseñados para interceptar misiles balísticos de largo alcance a gran altura, incluso fuera de la atmósfera).

En un principio se sospechó que Israel no logró interceptar el misil porque se había fragmentado en el aire. Un trozo cayó en un patio trasero, pero nadie resultó herido.

El misil contenía una ojiva con 22 pequeñas bombas armadas, que explotan al caer. Se trata de un misil idéntico a uno disparado por los iraníes contra territorio israelí en junio, según informó el sitio israelí de noticias N12.

El domingo pasado, las FDI atacaron una central eléctrica en la zona de Sanaa. Según los informes, la Marina israelí llevó a cabo el ataque, marcando la segunda vez que las fuerzas navales se han utilizado contra el grupo respaldado por Irán en lugar de la Fuerza Aérea. El 10 de junio, lanchas misileras israelíes atacaron emplazamientos terroristas en el puerto de Hodeidah.

Los houthis han estado lanzando ataques con misiles y aviones no tripulados contra el Estado judío -incluido un impacto cerca del aeropuerto internacional Ben-Gurion el 4 de mayo- desde la masacre dirigida por Hamás el 7 de octubre de 2023.

